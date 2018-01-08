GÃ¼ncelleme: 22:33, 08 Ocak 2018 Pazartesi

BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin sokaÄŸÄ±na 'Fahreddin PaÅŸa' ismi verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, Belediye Meclisi tarafÄ±ndan,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE)Â Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Ã¶nÃ¼ndeki cadde ve sokak isimlerini deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Tuna, Twitter hesabÄ±ndan, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi ocak ayÄ± ilk toplantÄ±sÄ±nda, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu sokaÄŸa "Fahreddin PaÅŸa" isminin verilmesine iliÅŸkin alÄ±nan kararÄ± duyurdu.

Mustafa Tuna, "Belediye Meclisimizde, BirleÅŸik Arap Emirlikleri BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Ã¶nÃ¼nde bulunan cadde ve sokak isimlerini deÄŸiÅŸtirme kararÄ± aldÄ±k. Buna gÃ¶re, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine MÃ¼dafii', 613'Ã¼ncÃ¼ SokaÄŸÄ±n ismini de 'Fahrettin PaÅŸa' olarak deÄŸiÅŸtirdik. Bundan sonra elÃ§iliÄŸin adresi 'Medine MÃ¼dafii Caddesi Fahrettin PaÅŸa Sokak' olarak yazÄ±ÅŸmalarda yer alacaktÄ±r. HayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.

AlÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sokaÄŸa "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" tabelasÄ±nÄ±n yarÄ±n asÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Abdullah bin Zayed'in, Twitter hesabÄ±ndan bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n, Medine mÃ¼dafisi Fahreddin PaÅŸa'nÄ±n "yerel halka karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸini" iddia eden ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aleyhinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ iÃ§eren mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.