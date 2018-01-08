MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±

MÄ±sÄ±r Milli SeÃ§im KuruluÂ (MSK) tarafÄ±ndan BasÄ±n ve Enformasyon Kurumu binasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaÂ 2018 cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimiÂ aÃ§Ä±klandÄ±.Â
ToplantÄ±da konuÅŸan MSK BaÅŸkanÄ± LaÅŸin Ä°brahim, ilk turda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemlerinin 16, 17 ve 18 Mart'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, MÄ±sÄ±r'daki seÃ§menlerin ise 26, 27 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gideceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°lk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan'da ilan edileceÄŸini belirten Ä°brahim, yÃ¼zde 50'den fazla oy alan Ã§Ä±kmamasÄ± halinde en yÃ¼ksek oy alan iki adayÄ±n ikinci turda yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Ä°kinci turda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemlerinin 19, 20 ve 21 Nisan, Ã¼lke iÃ§inde ise 24, 25 ve 26 Nisan 2018 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aktaran Ä°brahim, bu durumda kazanan adayÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda duyurulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
MSK tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, seÃ§men listelerinin tekrar gÃ¼ncelleneceÄŸi, terÃ¶r listesine alÄ±nan ve haklarÄ±nda mahkeme kararÄ± olanlarÄ±n seÃ§im listelerinden Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r'da mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi ve liberal muhalif aktivist Halid Ali'nin seÃ§imde aday olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi