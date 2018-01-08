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GÃ¼ncelleme: 21:34, 08 Ocak 2018 Pazartesi

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MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±
MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi aÃ§Ä±klandÄ±

MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Milli SeÃ§im KuruluÂ (MSK) tarafÄ±ndan BasÄ±n ve Enformasyon Kurumu binasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaÂ 2018 cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimiÂ aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

ToplantÄ±da konuÅŸan MSK BaÅŸkanÄ± LaÅŸin Ä°brahim, ilk turda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemlerinin 16, 17 ve 18 Mart'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, MÄ±sÄ±r'daki seÃ§menlerin ise 26, 27 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gideceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°lk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan'da ilan edileceÄŸini belirten Ä°brahim, yÃ¼zde 50'den fazla oy alan Ã§Ä±kmamasÄ± halinde en yÃ¼ksek oy alan iki adayÄ±n ikinci turda yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Ä°kinci turda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemlerinin 19, 20 ve 21 Nisan, Ã¼lke iÃ§inde ise 24, 25 ve 26 Nisan 2018 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aktaran Ä°brahim, bu durumda kazanan adayÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda duyurulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

MSK tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, seÃ§men listelerinin tekrar gÃ¼ncelleneceÄŸi, terÃ¶r listesine alÄ±nan ve haklarÄ±nda mahkeme kararÄ± olanlarÄ±n seÃ§im listelerinden Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

MÄ±sÄ±r'da mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Abdufettah es-Sisi ve liberal muhalif aktivist Halid Ali'nin seÃ§imde aday olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Ä°lgili Konular MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi sisi Mursi MÄ±sÄ±r
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