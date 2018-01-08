Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerineÂ insansÄ±z hava aracÄ±Â (Ä°HA) ile gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ saldÄ±rÄ±larÄ±nÂ pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Ocak'ta Rusya'nÄ±n Suriye'dekiÂ TartusÂ veÂ HmeymimÂ Ã¼slerineÂ en az 13 Ä°HA ile saldÄ±rÄ±Â yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n hava savunma sistemleri ile Ã¶nceden tespit edilerek pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Ã¼slerde herhangi bir hasar meydana gelmediÄŸi ve Ã¼slerdeki rutin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayÄ±mlanan haberinde, Rusya'nÄ±n, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Ã¼ssÃ¼ne "muhalif gruplar" tarafÄ±ndan 31 AralÄ±k 2017'de yapÄ±lan havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10'dan fazla askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve en az 7 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi iddia edilmiÅŸti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise iddialarÄ± "kÄ±smen" yalanlayarak, Ã¼slere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 2 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n imha edildiÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±n ise gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±yÄ± daha Ã¶nce ismi duyulmayan "Ã–zgÃ¼r Alevi Hareketi" adlÄ± bir grup Ã¼stlenmiÅŸti.
Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± Ren Nehri'nde su seviyesi kritik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak 8,80 metreye ulaÅŸtÄ±
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan 2018'de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
Kendisi de bir gÃ¶Ã§men olan Ermeni asÄ±llÄ± Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z ÅŸarkÄ±cÄ± Aznavour'un, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda gÃ¶Ã§menleri seÃ§erek alma teklifinde bulunmasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki 481 yÄ±llÄ±k tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Medresesi, kentteki en Ã¶nemli OsmanlÄ± miraslarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor.
AB, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan patlamalarda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 32'ye yÃ¼kselirken, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ aÅŸtÄ±.
TÃ¼rk zeka ve strateji oyunu mangalanÄ±n benzeri "ntxuva" adÄ±yla Mozambik'te oynanÄ±yor
ÃœrdÃ¼n istihbaratÄ±, Ã¼lkenin ulusal gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellendiÄŸini duyurdu
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunacak.
"(KudÃ¼s konusu) Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼mle belirlenmelidir ve KudÃ¼s, nihai olarak Ä°srail ve Filistin devletlerinin ortak baÅŸkenti olmalÄ±dÄ±r"
Fransa'dan mÃ¼lteci olma talebinde bulunanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve SudanlÄ±lar oluÅŸturdu
Papa Franciscus, "Hristiyan, Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal ÅŸehri KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, ilgili BM kararlarÄ±na uyulmasÄ± ve ortak taahhÃ¼tlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz" dedi