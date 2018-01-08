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07:23, 09 Ocak 2018 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:15, 09 Ocak 2018 SalÄ±

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Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±
Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± iddiasÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerine Ä°HA ile gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Ã¼slerineÂ insansÄ±z hava aracÄ±Â (Ä°HA) ile gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ saldÄ±rÄ±larÄ±nÂ pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Ocak'ta Rusya'nÄ±n Suriye'dekiÂ TartusÂ veÂ HmeymimÂ Ã¼slerineÂ en az 13 Ä°HA ile saldÄ±rÄ±Â yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n hava savunma sistemleri ile Ã¶nceden tespit edilerek pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Ã¼slerde herhangi bir hasar meydana gelmediÄŸi ve Ã¼slerdeki rutin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayÄ±mlanan haberinde, Rusya'nÄ±n, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Ã¼ssÃ¼ne "muhalif gruplar" tarafÄ±ndan 31 AralÄ±k 2017'de yapÄ±lan havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10'dan fazla askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve en az 7 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise iddialarÄ± "kÄ±smen" yalanlayarak, Ã¼slere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 2 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n imha edildiÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±n ise gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±yÄ± daha Ã¶nce ismi duyulmayan "Ã–zgÃ¼r Alevi Hareketi" adlÄ± bir grup Ã¼stlenmiÅŸti.



Ä°lgili Konular iha rusya Suriye
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