Pentagon Pakistan'a yapÄ±lacak 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± durdurdu

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon), 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§inÂ Pakistan'aÂ askeri operasyonlarÂ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "2017 Mali YÄ±lÄ± Ulusal Savunma Yetkilendirme YasasÄ±, Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a 900 milyon dolar ayrÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. Bu miktar durduruldu. Pakistan'Ä±n peÅŸinde olduÄŸumuz terÃ¶rist ve militan gruplara karÅŸÄ± ciddi adÄ±mlara atacaÄŸÄ±nÄ± ummaya devam ettiÄŸimizden bu miktar iptal edilmedi veya tekrar programlanmadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Kesintinin kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Manning, gÃ¼venlik destek fonunun sadece dondurulduÄŸunu kaydetti.
2016 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±nda 540 milyon dolarÄ±n mart ayÄ±nda Pakistan'a verildiÄŸini ifade eden Manning, 2017 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±nda iki yÄ±llÄ±k olarak planlanan yardÄ±mlarÄ±n durumunun da bu mali yÄ±lÄ±n sonu olan ekim ayÄ±na kadar deÄŸerlendirileceÄŸini ifade etti.
Manning, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Beklentilerimiz aÃ§Ä±ktÄ±r. Taliban ve Hakani grubu liderlerinin ve saldÄ±rÄ± planlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±k Pakistan topraklarÄ±nda kalmamasÄ± ve oradan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyememesi gerekir. ABD bu amaÃ§la Pakistan'a atacaÄŸÄ± somut adÄ±mlarÄ± iletti. Fark gÃ¶zetmeksizin tÃ¼m terÃ¶r gruplarÄ±na karÅŸÄ± Pakistan ile Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±rÄ±z."
Pakistan hÃ¼kÃ¼meti ile bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edeceklerini ifade eden Manning, 2018 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±nda gelecek iki yÄ±l iÃ§in ayrÄ±lan miktarÄ±n da konunun Ã§Ã¶zÃ¼lmemesi durumunda askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
ABD'nin bÃ¼tÃ§e iÃ§erisinde Koalisyon Destek Fonu'ndan ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 900 milyon dolarÄ±n 400 milyon dolarÄ± Savunma BakanÄ±'nÄ±n yetkisindeyken 500 milyon dolarÄ± ise bÃ¼tÃ§e kapsamÄ±nda baÅŸkanÄ±n yetkisiyle veriliyor.
Ä°ki yÄ±llÄ±k deÄŸerlendirme sÃ¼recine tabi olan yardÄ±mÄ±n 500 milyon dolarlÄ±k kÄ±smÄ± genel bÃ¼tÃ§enin onayÄ± ile Pakistan'a verilecekti. Geriye kalan 400 milyon dolar ise Savunma BakanÄ±'nÄ±n onayÄ± kapsamÄ±nda verilebilecekti.
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Pentagon, 2017-2018 mali yÄ±llarÄ± iÃ§in Pakistan'a askeri operasyonlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak olan 900 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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