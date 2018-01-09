GÃ¼ncelleme: 02:20, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°stanbul'da 2 bin 400 polisle "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da "Yeditepe Huzur"Â asayiÅŸ uygulamasÄ±Â kapsamÄ±nda, 39 ilÃ§e ve 120 noktada,Â 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±ylaÂ helikopter destekli denetim gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

Kent genelinde saat 20.00'da baÅŸlatÄ±lan uygulamaya, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli ile ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, Ã–nleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, HavacÄ±lÄ±k, Narkotik, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele, TerÃ¶rle MÃ¼cadele, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ve Deniz LimanÄ± ÅŸubelerinin yanÄ± sÄ±ra, Ã¶zel harekat ve Ã§evik kuvvet ekiplerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 2 bin 400 polis katÄ±lÄ±yor.

Trafik kontrollerinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. ÅžÃ¼pheli kiÅŸilere yÃ¶nelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapÄ±lan denetimlerde, aranan ÅŸahÄ±slar, silah, bÄ±Ã§ak ve uyuÅŸturucu madde taÅŸÄ±yanlar Ã¼zerinde duruluyor.

Bu akÅŸam 36'ncÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulama ile halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ± ile toplumun huzur ve sÃ¼kununun saÄŸlanmasÄ±, meydana gelebilecek asayiÅŸ ve terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi amaÃ§lanÄ±yor.

UygulamanÄ±n gece yarÄ±sÄ±na kadar sÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.