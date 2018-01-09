TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸbirliÄŸi YÃ¼rÃ¼tme Komitesi kurulacak

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir,Â TÃ¼rkiye-SudanÂ iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Sudan Haber AjansÄ±â€™nÄ±n (SUNA) haberine gÃ¶re, Dr. Avad Ahmed el-Cazâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi komitenin, her iki Ã¼lke cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± takip edeceÄŸi ve iÅŸ birliÄŸi sÃ¼recini engelleyen durumlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bildirildi.
Komitenin ayrÄ±ca, Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™e periyodik olarak raporlar sunacaÄŸÄ± belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 2017 AralÄ±k ayÄ±nda Sudanâ€™a Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda 21 anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ziyaretin ardÄ±ndan Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara Ã§Ä±karmak istediklerini ifade etmiÅŸti.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 39 ilÃ§ede 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi ocak ayÄ± ilk toplantÄ±sÄ±nda, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu sokaÄŸa "Fahreddin PaÅŸa" isminin verilmesine iliÅŸkin karar alÄ±ndÄ±
FETÃ– Ã¼yesi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim olan Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±nda savunma yapan eski teknisyen astsubay KeleÅŸ, 15 Temmuz gecesi uÃ§uÅŸ yaptÄ±klarÄ± kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rev planlamasÄ±nda, ÅžÄ±rnak'tan Ankara'ya 380 asker ile 3 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n getirilmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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Balkan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±yla YardÄ±mlaÅŸma DayanÄ±ÅŸma GenÃ§lik ve Spor DerneÄŸi 5. OlaÄŸan Kongreâ€™si YapÄ±ldÄ±
Adana'da FETÃ– Ã¼yelerinin toplantÄ±lar dÃ¼zenledikleri belirlenen otele gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otel sahibi ve mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Tarsus'ta Bizans dÃ¶nemine ait 196 obje ile 60 sikke ele geÃ§irildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yargÄ± hizmetlerinin etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak amacÄ±yla BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Adalet ÅžurasÄ±" dÃ¼zenlenecek.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi'nden Yrd. DoÃ§. Dr. Elik, ''TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi Ä°ran iÃ§in ciddi bir milli gÃ¼venlik sorunudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki Ã¼lke de bÃ¶lgede tampon Ã¼lkedir ve gÃ¼venlik sorunu son derece hayati Ã¶neme sahiptir." dedi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ersin Filizer tutuklandÄ±
Tortum GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan,12,3 metre uzunluÄŸuyla TÃ¼rkiye'nin en uzun ve geniÅŸ alanlÄ± cam seyir terasÄ± olacak "Tortum GÃ¶lÃ¼ Fiyortpark (Cam Teras)" projesi iÃ§in KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Kermeslere denetim artmalÄ±, 3 gÃ¼nÃ¼ geÃ§en kermesler resen vergi mÃ¼kellefi yapÄ±lmalÄ±" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 5 Ocak 2018'de, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesindeki konuÅŸmasÄ±nda kendisine yÃ¶nelik hakaret teÅŸkil eden sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸi gerekÃ§esiyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.