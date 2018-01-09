GÃ¼ncelleme: 02:50, 09 Ocak 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸbirliÄŸi YÃ¼rÃ¼tme Komitesi kurulacak





Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir,Â TÃ¼rkiye-SudanÂ iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi. Sudan Haber AjansÄ±â€™nÄ±n (SUNA) haberine gÃ¶re, Dr. Avad Ahmed el-Cazâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi komitenin, her iki Ã¼lke cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± takip edeceÄŸi ve iÅŸ birliÄŸi sÃ¼recini engelleyen durumlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bildirildi. Komitenin ayrÄ±ca, Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™e periyodik olarak raporlar sunacaÄŸÄ± belirtildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 2017 AralÄ±k ayÄ±nda Sudanâ€™a Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ ve iki Ã¼lke arasÄ±nda 21 anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ziyaretin ardÄ±ndan Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara Ã§Ä±karmak istediklerini ifade etmiÅŸti.

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