12:43, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Askerin Ã§ayÄ± Ã‡AYKUR'dan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Ã§ay ve soÄŸuk Ã§ay ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak Ã‡AYKUR, bu yÄ±l alÄ±nan ilk sipariÅŸle birliklere 180 ton Ã§ay teslim edecek. SoÄŸuk Ã§ay iÃ§in talep miktarÄ±nÄ±n belirlenmesi bekleniyor.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, "gÄ±da maddeleri tedariki"ne iliÅŸkin protokol imzaladÄ±.

TSK'de gÃ¶rev yapan er ve erbaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ±, kaliteli, gÃ¼venli ve dengeli beslenmesini saÄŸlamak, bu kapsamda yerli Ã¼rÃ¼n temin etmek ve Ã§iftÃ§iye destek olmak amacÄ±yla imzalanan protokol kapsamÄ±nda TSK'nin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu gÄ±da maddeleri, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±yla denetimi altÄ±ndaki Ã¼st birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.

TSK, protokol kapsamÄ±nda Ã‡AYKUR'dan yaklaÅŸÄ±k 25 milyon liralÄ±k Ã§ay ve soÄŸuk Ã§ay temin edecek.

AA muhabirinin Ã‡AYKUR Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, imzalanan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ kapsamÄ±nda Mili Savunma BakanlÄ±gÌ†Ä±na ilk sipariÅŸler Ã§erÃ§evesinde 180 ton Ã§ay teslim edilecek. SoÄŸuk Ã§ay iÃ§in sipariÅŸlerin belirlenmesi bekleniyor.

Ã‡AYKUR'un her ilde bayilikleri bulunduÄŸundan tedarik sÃ¼reÃ§lerinde herhangi bir ilave tedbire ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ±, Ã§ay Ã¼reticilerinin de sÃ¶z konusu protokol kapsamÄ±nda kurumdan alÄ±m yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–te yandan, pirinÃ§, bulgur, barbunya, yeÅŸil mercimek, kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek, biber salÃ§asÄ±, domates salÃ§asÄ±, kuru Ã¼zÃ¼m, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz ÅŸeker, tel ÅŸehriye ve arpa ÅŸehriye TarÄ±m Kredi kooperatiflerinden; zeytinyaÄŸÄ±, zeytin, zeytin ezmesi gibi Ã¼rÃ¼nler Marmara Zeytin TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸinden; kuru incir, kuru kayÄ±sÄ±, tahin helva, tahin pekmez, fÄ±ndÄ±k ezmesi TARÄ°Åž'ten; ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ± Trakya Birlik'ten ve fÄ±ndÄ±k Toprak MahsÃ¼lleri Ofisinden alÄ±nacak.