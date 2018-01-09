Askerin Ã§ayÄ± Ã‡AYKUR'dan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Ã§ay ve soÄŸuk Ã§ay ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak Ã‡AYKUR, bu yÄ±l alÄ±nan ilk sipariÅŸle birliklere 180 ton Ã§ay teslim edecek. SoÄŸuk Ã§ay iÃ§in talep miktarÄ±nÄ±n belirlenmesi bekleniyor.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, "gÄ±da maddeleri tedariki"ne iliÅŸkin protokol imzaladÄ±.
TSK'de gÃ¶rev yapan er ve erbaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ±, kaliteli, gÃ¼venli ve dengeli beslenmesini saÄŸlamak, bu kapsamda yerli Ã¼rÃ¼n temin etmek ve Ã§iftÃ§iye destek olmak amacÄ±yla imzalanan protokol kapsamÄ±nda TSK'nin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu gÄ±da maddeleri, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±yla denetimi altÄ±ndaki Ã¼st birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.
TSK, protokol kapsamÄ±nda Ã‡AYKUR'dan yaklaÅŸÄ±k 25 milyon liralÄ±k Ã§ay ve soÄŸuk Ã§ay temin edecek.
AA muhabirinin Ã‡AYKUR Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, imzalanan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ kapsamÄ±nda Mili Savunma BakanlÄ±gÌ†Ä±na ilk sipariÅŸler Ã§erÃ§evesinde 180 ton Ã§ay teslim edilecek. SoÄŸuk Ã§ay iÃ§in sipariÅŸlerin belirlenmesi bekleniyor.
Ã‡AYKUR'un her ilde bayilikleri bulunduÄŸundan tedarik sÃ¼reÃ§lerinde herhangi bir ilave tedbire ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ±, Ã§ay Ã¼reticilerinin de sÃ¶z konusu protokol kapsamÄ±nda kurumdan alÄ±m yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã–te yandan, pirinÃ§, bulgur, barbunya, yeÅŸil mercimek, kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek, biber salÃ§asÄ±, domates salÃ§asÄ±, kuru Ã¼zÃ¼m, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz ÅŸeker, tel ÅŸehriye ve arpa ÅŸehriye TarÄ±m Kredi kooperatiflerinden; zeytinyaÄŸÄ±, zeytin, zeytin ezmesi gibi Ã¼rÃ¼nler Marmara Zeytin TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸinden; kuru incir, kuru kayÄ±sÄ±, tahin helva, tahin pekmez, fÄ±ndÄ±k ezmesi TARÄ°Åž'ten; ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ± Trakya Birlik'ten ve fÄ±ndÄ±k Toprak MahsÃ¼lleri Ofisinden alÄ±nacak.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, FETÃ–'yle mÃ¼cadele, "2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r." dedi.
Kilis'teki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, Suriye'ye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
AdÄ±yaman'da 60 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki ev kadÄ±nlarÄ±, dÃ¼zenlenen kursta Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrenmenin sevincini yaÅŸÄ±yor
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde belediye tarafÄ±ndan kurulan "Alo Evlat HattÄ±" ekibi, engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ± ile yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n evinin tadilatÄ±nÄ± yaptÄ±
Ege'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ile KKTC'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Rize ve Artvin iÃ§in Ã§ok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi NeziroÄŸlu, "Sevakin AdasÄ±â€™nÄ± tarihte olduÄŸu gibi yeniden canlandÄ±rmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, adanÄ±n restoresini tamamlamak ve turizm merkezi haline getirmek." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸte partimiz Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olup da bugÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka havalarda gezen hiÃ§ kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili sÃ¶z sÃ¶ylemeye hakkÄ± yoktur. Bu trenden dÃ¼ÅŸenler, kusura bakmasÄ±nlar dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri yerde kalÄ±rlar" dedi.
Ä°stanbul'da DHKP/C adÄ±na faaliyette bulunduÄŸu ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gerekÃ§esiyle 7 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilke ve esaslarÄ±yla yÃ¶netim hayatÄ±mÄ±za mÃ¼hÃ¼r vurmasÄ± ne sayÄ±n GÃ¼l'Ã¼n harcÄ±, ne de KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun harcÄ±dÄ±r. Sadece ve sadece TÃ¼rk milletinin harcÄ±dÄ±r, haysiyetine emanettir." dedi.
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ uygulamasÄ±nda, 11 bin 996 kiÅŸinin GBT sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±, aranan 107 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Rize'nin GÃ¼neysu ilÃ§esindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 39 ilÃ§ede 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.