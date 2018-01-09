GÃ¼ncelleme: 12:47, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Google'a ayrÄ±mcÄ±lÄ±k suÃ§lamasÄ±





ABD teknoloji ÅŸirketi Google, muhafazakar siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip beyaz erkek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmakla suÃ§landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EskiÂ GoogleÂ mÃ¼hendisi James Damore, siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸleri nedeniyle kovulduÄŸu gerekÃ§esiyle California eyaleti Santa Clara BÃ¶lge Mahkemesinde ÅŸirket aleyhineÂ ayrÄ±mcÄ±lÄ±k davasÄ±Â aÃ§tÄ±. Damore,Â Google'dan kovulanÂ bir baÅŸka mÃ¼hendisle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dilekÃ§esinde, ÅŸirketin kendi liberal ideolojik gÃ¼ndemi dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸleri savunan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dÄ±ÅŸlamayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdiÄŸini, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± destekleyenler de dahil tÃ¼m muhafazakar gÃ¶rÃ¼ÅŸteki kiÅŸilere ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Damore'un avukatÄ± eski CumhuriyetÃ§i Parti yetkilisi Harmeet Dhillon, mÃ¼vekkiliyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Google ve Silikon Vadisi'ndeki diÄŸer teknoloji ÅŸirketlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin, muhafazakar siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸler dile getirmeleri halinde yÃ¶neticilerinin ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n baskÄ± ve tehditleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Dhillon, teknoloji ÅŸirketlerinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rmak Ã¼zere kadÄ±nlar ve etnik azÄ±nlÄ±klara uyguladÄ±ÄŸÄ± istihdam kotalarÄ±nÄ±n beyaz erkek Ã§alÄ±ÅŸanlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k anlamÄ±na geldiÄŸini de iddia etti. Damore, Google'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket iÃ§i bilgilendirme notunda, ÅŸirkette Ã§eÅŸitliliÄŸi artÄ±rmak Ã¼zere kadÄ±nlar ve etnik azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±nÄ±n istihdam edilmesine yÃ¶nelik programlarÄ±n muhafazakar siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸteki kiÅŸileri "yabancÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Damore, "Google'Ä±n Ä°deolojik YankÄ± OdasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 10 sayfalÄ±k bilgi notunda, ÅŸirketteki Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerde kadÄ±nlarÄ±n yer almamasÄ±nÄ±n sebebini "erkeklerle kadÄ±nlar arasÄ±ndaki biyolojik farklÄ±lÄ±klara" dayandÄ±rarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ifadeleri Ã¼zerine, "iÅŸ yerinde zararlÄ± cinsiyet stereotiplerini savunduÄŸu" gerekÃ§esiyle iÅŸinden kovulmuÅŸtu.

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