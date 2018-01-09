Google'a ayrÄ±mcÄ±lÄ±k suÃ§lamasÄ±

EskiÂ GoogleÂ mÃ¼hendisi James Damore, siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸleri nedeniyle kovulduÄŸu gerekÃ§esiyle California eyaleti Santa Clara BÃ¶lge Mahkemesinde ÅŸirket aleyhineÂ ayrÄ±mcÄ±lÄ±k davasÄ±Â aÃ§tÄ±.
Damore,Â Google'dan kovulanÂ bir baÅŸka mÃ¼hendisle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dilekÃ§esinde, ÅŸirketin kendi liberal ideolojik gÃ¼ndemi dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸleri savunan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dÄ±ÅŸlamayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdiÄŸini, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± destekleyenler de dahil tÃ¼m muhafazakar gÃ¶rÃ¼ÅŸteki kiÅŸilere ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Damore'un avukatÄ± eski CumhuriyetÃ§i Parti yetkilisi Harmeet Dhillon, mÃ¼vekkiliyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Google ve Silikon Vadisi'ndeki diÄŸer teknoloji ÅŸirketlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin, muhafazakar siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸler dile getirmeleri halinde yÃ¶neticilerinin ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n baskÄ± ve tehditleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Dhillon, teknoloji ÅŸirketlerinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rmak Ã¼zere kadÄ±nlar ve etnik azÄ±nlÄ±klara uyguladÄ±ÄŸÄ± istihdam kotalarÄ±nÄ±n beyaz erkek Ã§alÄ±ÅŸanlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k anlamÄ±na geldiÄŸini de iddia etti.
Damore, Google'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket iÃ§i bilgilendirme notunda, ÅŸirkette Ã§eÅŸitliliÄŸi artÄ±rmak Ã¼zere kadÄ±nlar ve etnik azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±nÄ±n istihdam edilmesine yÃ¶nelik programlarÄ±n muhafazakar siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸteki kiÅŸileri "yabancÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Damore, "Google'Ä±n Ä°deolojik YankÄ± OdasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 10 sayfalÄ±k bilgi notunda, ÅŸirketteki Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlerde kadÄ±nlarÄ±n yer almamasÄ±nÄ±n sebebini "erkeklerle kadÄ±nlar arasÄ±ndaki biyolojik farklÄ±lÄ±klara" dayandÄ±rarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ifadeleri Ã¼zerine, "iÅŸ yerinde zararlÄ± cinsiyet stereotiplerini savunduÄŸu" gerekÃ§esiyle iÅŸinden kovulmuÅŸtu.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu
Libya'da, Avrupa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmek isterken insan tacirlerinin eline dÃ¼ÅŸen 20 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin 735 dolara kÃ¶le olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Suriyeli bazÄ± aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼yor
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Japon mevkidaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°mad el-Ä°lmi'nin silahÄ±nÄ± temizlerken baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam yakÄ±nlarÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait noktalara fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi
Pentagon ve CIA, Suriyeâ€™de PYD/PKKâ€™lÄ±larÄ± dÃ¼zenli orduya Ã§evirme yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. "SÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±" adÄ± altÄ±nda Ã¶zel eÄŸitim verilen 400 terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶zel gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±.
Ä°srail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan Filistinli 4 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.