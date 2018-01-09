13:00, 09 Ocak 2018 Salı

'Sevakin Adası’nı yeniden canlandırmak istiyoruz'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasında gündeme gelen Sevakin adası ile ilgili olarak, “Sevakin Adası’nı tarihte olduğu gibi yeniden canlandırmak istiyoruz. Amacımız, adanın restoresini tamamlamak ve turizm merkezi haline getirmek." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’de gerçekleşen üç günlük Sudan temaslarını değerlendirdi.

Sudan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ayrı bir muhabbeti bulunduğunu belirten Neziroğlu, "Cumhurbaşkanımız da kendisine olan bu sevgiye karşılık Sudan’a üç gününü ayırdı. İki farklı şehirde birçok temasları oldu. Dünya gözünü, o üç gün süresince Sudan’a çevirdi.” diye konuştu.

Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef koyduğu 2 milyar dolarlık ticaret hacminin de kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Sudan’ın tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapılabilecek konumda olduğuna vurgu yapan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrası iş adamlarının Sudan’a ilgisinin artığını da kaydetti.

Neziroğlu, Türkiye ve Sudan arasında kurulan ortak tarih komisyonunun çalışmalarına başladığını dile getirerek, "Komisyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türklerin, tarih kitaplarındaki yanlış algısını düzeltecek ve tarihimizin Sudan’da doğru öğretilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"SEVAKİN ADASI’NI YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sevakin Adası’na yaptığı ziyaretin Sudan’da halen gündemdeki yerini koruduğunu aktaran Neziroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız, Sudan’a Sevakin Adası'nı tamamen restore etmeyi teklif etti. Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, bu öneriyi geri çevirmedi. İnşallah en kısa zamanda Sevakin Adası tarihteki canlılığına kavuşacak. Sevakin Adası’nı tarihte olduğu gibi yeniden canlandırmak istiyoruz. Amacımız, adanın restoresini tamamlamak ve turizm merkezi haline getirmek."

Neziroğlu, Türkiye’de birkaç turizm şirketiyle görüştüğünü ve onlara alternatif yol olarak Sudan üzerinden kutsal topraklara geçmelerini teklif ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, İstanbul’dan Hartum’a gelecek. Buradaki tarihimizi yakından tanıyacak. Bir müddet Sudan’ın başkentinde konakladıktan sonra Sevakin Adası’na geçilecek. Ardından da deniz yoluyla Suudi Arabistan’a giderek dini vecibelerini yerine getirecekler ve ülkemize dönecekler.” diye konuştu.