Meteoroloji'den Rize ve Artvin iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

BahÃ§eli: Yeni sistem sadece TÃ¼rk milletinin harcÄ±dÄ±r

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilke ve esaslarÄ±yla yÃ¶netim hayatÄ±mÄ±za mÃ¼hÃ¼r vurmasÄ± ne sayÄ±n GÃ¼l'Ã¼n harcÄ±, ne de KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun harcÄ±dÄ±r. Sadece ve sadece TÃ¼rk milletinin harcÄ±dÄ±r, haysiyetine emanettir." dedi.