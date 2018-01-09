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19:22, 09 Ocak 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
13:34, 09 Ocak 2018 SalÄ±

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DoÄŸu GutalÄ± KasÄ±m bebek iÃ§in imza kampanyasÄ±
DoÄŸu GutalÄ± KasÄ±m bebek iÃ§in imza kampanyasÄ±

Suriye'de Esad rejimin saldÄ±rÄ±sÄ±nda annesiz kalan ve yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r yaralanan DoÄŸu GutalÄ± KasÄ±m bebeÄŸin tedavisi iÃ§in imza toplanÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ablukasÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larda Ã¶ksÃ¼z kalan ve yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r yara alan KasÄ±m bebeÄŸin tedavisi iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AA tarafÄ±ndan 30 AralÄ±k'ta hikayesi dÃ¼nyaya duyurulan DoÄŸu GutalÄ± 2 yaÅŸÄ±ndaki KasÄ±m'Ä±n tedavisi iÃ§in internet Ã¼zerindenÂ imza kampanyasÄ± baÅŸladÄ±.

"2 yaÅŸÄ±nda bombalanarak yÃ¼zÃ¼ parÃ§alanmÄ±ÅŸ KasÄ±m bebeÄŸin tedavisi" adÄ±yla Change.org Ã¼zerinden dÃ¼zenlenen kampanyada en az 5 bin imzaya ulaÅŸÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

KampanyayÄ± AA'nÄ±n haberinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle duyuran internet sitesine ÅŸimdiye kadar 2 bin 900'ye yakÄ±n kiÅŸi imza attÄ±.

Sitede KasÄ±m bebeÄŸin hikayesine geniÅŸ yer verilirken, kampanyanÄ±n muhatabÄ± olarak TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve yeryÃ¼zÃ¼ doktorlarÄ± gÃ¶sterildi.

Kampanyaya katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± hÄ±zla artÄ±yor.

KASIM'IN HÄ°KAYESÄ°

KasÄ±m Kahveci, DoÄŸu Guta'nÄ±n simgesi haline gelen Kerim bebek gibi Esed rejiminin bombardÄ±manÄ±na anne kucaÄŸÄ±nda yakalandÄ±.

DoÄŸu Guta'nÄ±n Hammuriye beldesini 3 AralÄ±k'ta vuran rejim uÃ§aÄŸÄ±, KasÄ±m'Ä± annesinden ayÄ±rdÄ±. Ã–ksÃ¼z kalan KasÄ±m ise burun ve aÄŸÄ±z bÃ¶lgesinden aÄŸÄ±r yaralar aldÄ±, tÃ¼m Ã¼st Ã§enesini, burun boÅŸluÄŸunu, dudak ve yanak dokularÄ±nÄ± kaybetti.

Åžuurunu kaybeden KasÄ±m, 2 gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda makineye baÄŸlÄ± kaldÄ±.

KasÄ±m'a ÅŸimdi babasÄ± bakÄ±yor. Ancak Ã§ene, aÄŸÄ±z ve burnunda bÃ¼yÃ¼k yÄ±rtÄ±k ve kÄ±rÄ±klar bulunan Ã§ocuk, gÃ¼Ã§lÃ¼kle beslenebiliyor.

BabasÄ± Muhammed Kahveci, besinleri Ã§iÄŸneyemeyen yavrusunu, burnundan yemek borusuna soktuÄŸu bir sondayla sÄ±vÄ± gÄ±da enjekte ederek besliyor.

YÃ¼zÃ¼nÃ¼ harEket ettirdiÄŸinde veya Ã§evirdiÄŸinde minik KasÄ±m bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸÄ±yor.

AÄŸÄ±r yaralarÄ± nedeniyle konuÅŸamayan KasÄ±m, aÄŸrÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ gÃ¼Ã§lÃ¼kle uyuyabiliyor.

KasÄ±m da ÅŸimdi diÄŸer pek Ã§ok Ã§ocuk gibi tam donanÄ±mlÄ± bir hastanede ameliyat edilmek iÃ§in DoÄŸu Guta'dan acilen tahliye bekliyor.



Ä°lgili Konular Change.org DoÄŸu GutalÄ± KasÄ±m bebek Esad Suriye
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