13:40, 09 Ocak 2018 SalÄ±

DiyarbakÄ±r merkezli FETÃ– operasyonunda 56 asker gÃ¶zaltÄ±nda





DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ile KKTC'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ile KKTC'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda faaliyet gerÃ§ekleÅŸtirdikleri, ifade beyanlarÄ±, dijital ve ByLock iÃ§eriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 56 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ve KKTC'de eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda, muvazzaf 43 astsubay ve 7 uzman Ã§avuÅŸ ile aktif gÃ¶revde bulunmayan bir Ã¼steÄŸmen, 4 astsubay ve bir uzman Ã§avuÅŸ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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