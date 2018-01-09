13:42, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri 4 Filistinli balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan Filistinli 4 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Filistinli BalÄ±kÃ§Ä±lar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Nizar AyaÅŸ AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin sahil ÅŸeridinde avlandÄ±klarÄ± sÄ±rada Ekrem Ebu Ful, Muhammed Ebu Ciyab, Ahmed es-Saidi, Mumin en-Numan adlÄ± balÄ±kÃ§Ä±larÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak, teknelerine el koyduÄŸunu belirtti. Ä°srail ile Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± arasÄ±nda 26 AÄŸustos 2014'te varÄ±lan ateÅŸkes antlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca avlanma sÄ±nÄ±rÄ± 6 mil olarak belirlenmiÅŸti. Ä°srail yÃ¶netimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yÃ¼kseltilmesine izin vermiÅŸ ancak aynÄ± yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda tekrar 6 mile Ã§ekmiÅŸti. Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) ile Ä°srail arasÄ±nda 1993'te imzalanan Oslo AntlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re, Filistinliler, herhangi bir Ä°srail mÃ¼dahalesine maruz kalmadan Gazze Åžeridi'nin 20 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±na kadar serbest hareket edebilme hakkÄ±na sahip. Ancak Ä°srail yÃ¶netimi, Filistinli balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n bu hakkÄ±na engel oluyor. Gazze'deki BalÄ±kÃ§Ä±lar SendikasÄ± verilerine gÃ¶re, bÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin geÃ§imi, 4 bin balÄ±kÃ§Ä± tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.