13:46, 09 Ocak 2018 SalÄ±

ABD ile PYD'den sÃ¶zde ordu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™nin dÃ¶rtte birini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, ABD'nin desteÄŸiyle sÃ¶zde ordu kurmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

ABD yÃ¶netimi, Suriye'nin doÄŸusundakiÂ Rakka ve DeyrizorÂ operasyonlarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oranda yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ±na raÄŸmen,Â PYD/PKK'ya desteÄŸinin sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)Â KomutanÄ± OrgeneralÂ Joseph Votel'in, 22 AralÄ±k 2017'de, DEAÅž'Ä±n canlanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±r muhafÄ±z birlikleri kuracaklarÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk adÄ±m geldi.

AA'nÄ±n gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re,Â ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, istihbarat teÅŸkilatÄ± CIA ve PYD/PKK'nÄ±n Kandil yapÄ±lanmasÄ±, 400 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubuna verdiÄŸi eÄŸitimi tamamladÄ±.

400 terÃ¶rist,Â Hasekeâ€™nin gÃ¼neyindeki Sabahuâ€™l HayÄ±r kampÄ± ile Halepâ€™in doÄŸusunda FÄ±rat nehri Ã¼zerindeki TiÅŸrin barajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda eÄŸitildi.

CIA eÄŸitmenleriÂ teorik ve teknik bilgiler saÄŸlarken, Pentagonâ€™un hava indirme birimleri ile Ã¶zel kuvvetleri, Kandilâ€™den gelen terÃ¶ristlerle ortak silahlÄ± eÄŸitim verdi.

"SINIR MUHAFIZI" MASKESÄ°

DiÄŸer taraftan ABD, "sÄ±nÄ±r muhafÄ±zÄ±" adÄ± altÄ±nda yeni bir gÃ¼Ã§ kurma yoluna gitmedi.

Pentagon ve CIA, sÃ¶z konusu programda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 2014'te kurduÄŸuÂ YAT adlÄ± sÃ¶zde anti-terÃ¶r birlikleriÂ ileÂ HAT ismi verilen sÃ¶zde Ã¶zel harekat unsurlarÄ±nÄ± geniÅŸletiyor.

Ã–zel eÄŸitim alan 400 terÃ¶rist, YAT ve HAT isimli yapÄ±lara katÄ±ldÄ±.

Nisan 2016'dan beri Ã¶rgÃ¼te silah ve mÃ¼himmat veren ABD, teknoloji desteÄŸini de artÄ±rÄ±yor.

CIA ve Pentagon, yeni oluÅŸum iÃ§in PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanlarÄ± transfer ediyor.

EkipmanlarÄ±n eÄŸitimi yine ABDâ€™li uzmanlar tarafÄ±ndan veriliyor.

Yerel kaynaklar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± YAT birimlerinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki sÄ±nÄ±r karakollarÄ±nÄ± dinleme faaliyetlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

ADINA "KUZEY ORDUSU" VERÄ°LDÄ°

Pentagon-CIA programlarÄ±yla "sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±" adÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼tÃ¼len yapÄ±ya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ "Kuzey Ordusu" adÄ±nÄ± verdi.

BÃ¶lgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sÃ¶zde ordunun gelecekteÂ Esad rejimiÂ ile mÃ¼zakere edilecek muhtemel bir Ã¶zerk yÃ¶netimde korunabilmesi iÃ§in Ã¶zellikle seÃ§ildiÄŸine dikkati Ã§ekiyor.

Yeni oluÅŸumun yÃ¼zde 70'inin PYD/PKK'lÄ±lardan oluÅŸmasÄ± bekleniyor.

ABD'nin Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde geniÅŸlettiÄŸi yeni gÃ¼cÃ¼n Ã§ekirdek unsurlarÄ± uzun sÃ¼redirÂ ABD Ã–zel Kuvvetleriyle Ã§alÄ±ÅŸan ve orta operasyonlar yÃ¼rÃ¼ten ekipler.

"Kuzey Ordusu" adÄ± altÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak yapÄ±nÄ±n, denetimi zor kÃ¼Ã§Ã¼k mobilize Ã¶rgÃ¼t unsurlarÄ±nÄ± dÃ¼zenli ordularla savaÅŸa hazÄ±r hale getirecek ÅŸekilde Ã¶rgÃ¼tlemesi bekleniyor.

Bu haliyle, "Kuzey Ordusu" terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§in dÃ¼zenli orduya geÃ§iÅŸ yolunda atÄ±lan son adÄ±mÄ± teÅŸkil ediyor.

TÃœRKÄ°YE SINIRINDA KONUÅžLANIYORLAR

AmerikalÄ±larÄ±n doÄŸuÂ HalepÂ ve gÃ¼neyÂ Haseke'de eÄŸittiÄŸi "Kuzey Ordusu" gÃ¼cÃ¼, ilk etapta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgal ettiÄŸi ancak rejim ile sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yer alanÂ Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuÅŸlanacak.

Halep'e baÄŸlÄ± bu noktalar, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na bakmalarÄ± ile dikkati Ã§ekiyor.

Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarÄ±nÄ±n ortaklaÅŸa eÄŸitti terÃ¶ristler, rejim kontrolÃ¼ndeki topraklarÄ± kullanarak Ã¼lkenin doÄŸusundan TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ AfrinÂ ilÃ§esine de sevk edilebiliyor.Â