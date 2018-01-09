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19:22, 09 Ocak 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
13:58, 09 Ocak 2018 SalÄ±

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Ä°srail'den Åžam'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±
Ä°srail'den Åžam'a fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±
Foto: ArÅŸiv

Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam yakÄ±nlarÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait noktalara fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail,Â Suriye'nin baÅŸkentiÂ ÅžamÂ yakÄ±nlarÄ±ndaÂ BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimine ait noktalaraÂ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±Â dÃ¼zenledi.

Esed rejiminin savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sabah saatlerde yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in Åžam yakÄ±nlarÄ±na 3 ayrÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ilk saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± LÃ¼bnan topraklarÄ± Ã¼zerinden sabah saat 02.40'da Åžam'Ä±n el-Kutayfe ilÃ§esine fÃ¼ze atÄ±ÅŸlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Rejimin hava savunma araÃ§larÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± engellediÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bir Ä°srail jetinin vurulduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, ilerleyen saatlerde Ä°srail'in yeniden saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi, saat 03.04'te iÅŸgali altÄ±ndaki Golan Tepeleri bÃ¶lgesinden karadan karaya iki fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ancak bunlarÄ±n hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilerek dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Rejimin aÃ§Ä±klamasÄ±nda son saldÄ±rÄ±nÄ±n ise sabah saat 04:15'te Ä°srail savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Golan'daki Teberya bÃ¶lgesine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± 4 fÃ¼ze ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

Ä°srail gazetelerinden Haaretz de rejimin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± haberleÅŸtirerek saldÄ±rÄ±larÄ± duyururken, asÄ±l hedefin rejimin silah depolarÄ± olduÄŸunu yazdÄ±.

Ä°srail makamlarÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.



Ä°lgili Konular Esad Åžam Suriye Ä°srail
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