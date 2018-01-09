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Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±
Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±

Ege'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Dikili Ã¶nlerinde tespit edilen hareketli lastik ÅŸiÅŸme botu durdurdu.

Ekipler botta yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 19'u Ã§ocuk 66 Suriye uyruklu yakaladÄ±.

Ä°zmir Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Salihler Mahallesinde aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nda olduÄŸu bir grup gÃ¶Ã§men olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenledi.

Yunanistan'a geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilen 59 Suriye uyruklu yakalanÄ±rken, aramalarda 34 can yeleÄŸi ile bir lastik ÅŸiÅŸme bot ele geÃ§irildi.

YabancÄ± uyruklular iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.



Ä°lgili Konular Ä°zmir ege gÃ¶Ã§men
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