14:16, 09 Ocak 2018 SalÄ±

"Alo Evlat HattÄ±" ekibi yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n evini yeniledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde belediye tarafÄ±ndan kurulan "Alo Evlat HattÄ±" ekibi, engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ± ile yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n evinin tadilatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tavsiyesi Ã¼zerine Kartepe Belediyesi tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen "Alo Evlat HattÄ±" ekipleri, Ã§ocuÄŸu olmayan ya da Ã§ocuÄŸunu kaybeden yaÅŸlÄ±lar ve ihtiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlarla ilgileniyor.

"Ä°htiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda evladÄ±nÄ±z kapÄ±da" sloganÄ±yla oluÅŸturulan "Alo Evlat HattÄ±" (371 11 71) ekipleri, Rahmiye Mahallesi'nde ikamet eden yÃ¼zde 80 engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ±yla yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n talebini yerine getirdi.

YÄ±lmaz tarafÄ±ndan Kartepe Belediyesi'ne yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ±nda harekete geÃ§en ekipler, inceleme sonrasÄ±nda evin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± belirledi.

Sosyal YardÄ±m Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan YÄ±lmaz'Ä±n evinde akÄ±tan Ã§atÄ± yenilendi, ahÅŸap olan eskimiÅŸ pencereleri plastik doÄŸramayla deÄŸiÅŸtirildi, evin dÄ±ÅŸ cephesi de sÄ±vanÄ±p boyanarak aileye teslim edildi.

- "Ekibimiz ilÃ§emizdeki zor durumda olan herkese ulaÅŸmaktadÄ±r"

Kartepe Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin ÃœzÃ¼lmez, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶reve geldikleri gÃ¼nden itibaren hemÅŸehrilerinin iyi gÃ¼nÃ¼nde kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yanlarÄ±nda olmaya gayret gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi.

Ã–zellikle kimsesi kalmamÄ±ÅŸ hemÅŸehrilerinin kardeÅŸi, aÄŸabeyi ve evladÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ÃœzÃ¼lmez, "Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizden asla taviz vermedik, vermeyeceÄŸiz. Ã–dÃ¼llÃ¼ projemiz Alo Evlat HattÄ± ekibimiz ilÃ§emizdeki zor durumda olan herkese ulaÅŸmaktadÄ±r. HemÅŸehrilerimizin her zaman yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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