DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde belediye tarafÄ±ndan kurulan "Alo Evlat HattÄ±" ekibi, engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ± ile yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n evinin tadilatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tavsiyesi Ã¼zerine Kartepe Belediyesi tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen "Alo Evlat HattÄ±" ekipleri, Ã§ocuÄŸu olmayan ya da Ã§ocuÄŸunu kaybeden yaÅŸlÄ±lar ve ihtiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlarla ilgileniyor.
"Ä°htiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda evladÄ±nÄ±z kapÄ±da" sloganÄ±yla oluÅŸturulan "Alo Evlat HattÄ±" (371 11 71) ekipleri, Rahmiye Mahallesi'nde ikamet eden yÃ¼zde 80 engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ±yla yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n talebini yerine getirdi.
YÄ±lmaz tarafÄ±ndan Kartepe Belediyesi'ne yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ±nda harekete geÃ§en ekipler, inceleme sonrasÄ±nda evin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± belirledi.
Sosyal YardÄ±m Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan YÄ±lmaz'Ä±n evinde akÄ±tan Ã§atÄ± yenilendi, ahÅŸap olan eskimiÅŸ pencereleri plastik doÄŸramayla deÄŸiÅŸtirildi, evin dÄ±ÅŸ cephesi de sÄ±vanÄ±p boyanarak aileye teslim edildi.
- "Ekibimiz ilÃ§emizdeki zor durumda olan herkese ulaÅŸmaktadÄ±r"
Kartepe Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin ÃœzÃ¼lmez, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶reve geldikleri gÃ¼nden itibaren hemÅŸehrilerinin iyi gÃ¼nÃ¼nde kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yanlarÄ±nda olmaya gayret gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi.
Ã–zellikle kimsesi kalmamÄ±ÅŸ hemÅŸehrilerinin kardeÅŸi, aÄŸabeyi ve evladÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ÃœzÃ¼lmez, "Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizden asla taviz vermedik, vermeyeceÄŸiz. Ã–dÃ¼llÃ¼ projemiz Alo Evlat HattÄ± ekibimiz ilÃ§emizdeki zor durumda olan herkese ulaÅŸmaktadÄ±r. HemÅŸehrilerimizin her zaman yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, FETÃ–'yle mÃ¼cadele, "2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r." dedi.
Kilis'teki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, Suriye'ye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
AdÄ±yaman'da 60 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki ev kadÄ±nlarÄ±, dÃ¼zenlenen kursta Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrenmenin sevincini yaÅŸÄ±yor
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde belediye tarafÄ±ndan kurulan "Alo Evlat HattÄ±" ekibi, engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ± ile yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n evinin tadilatÄ±nÄ± yaptÄ±
Ege'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ile KKTC'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Rize ve Artvin iÃ§in Ã§ok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi NeziroÄŸlu, "Sevakin AdasÄ±â€™nÄ± tarihte olduÄŸu gibi yeniden canlandÄ±rmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, adanÄ±n restoresini tamamlamak ve turizm merkezi haline getirmek." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸte partimiz Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olup da bugÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka havalarda gezen hiÃ§ kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili sÃ¶z sÃ¶ylemeye hakkÄ± yoktur. Bu trenden dÃ¼ÅŸenler, kusura bakmasÄ±nlar dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri yerde kalÄ±rlar" dedi.
Ä°stanbul'da DHKP/C adÄ±na faaliyette bulunduÄŸu ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gerekÃ§esiyle 7 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilke ve esaslarÄ±yla yÃ¶netim hayatÄ±mÄ±za mÃ¼hÃ¼r vurmasÄ± ne sayÄ±n GÃ¼l'Ã¼n harcÄ±, ne de KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun harcÄ±dÄ±r. Sadece ve sadece TÃ¼rk milletinin harcÄ±dÄ±r, haysiyetine emanettir." dedi.
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ uygulamasÄ±nda, 11 bin 996 kiÅŸinin GBT sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±, aranan 107 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Rize'nin GÃ¼neysu ilÃ§esindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 39 ilÃ§ede 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.