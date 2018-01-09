14:42, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Hamas yÃ¶neticisi baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±





Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°mad el-Ä°lmi'nin silahÄ±nÄ± temizlerken baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Â Ä°mad el-Ä°lmi'nin, evinde kiÅŸisel silahÄ±nÄ± incelediÄŸi sÄ±rada ateÅŸ almasÄ± sonucunda baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ä°lmi'nin durumunun kritik olduÄŸu kaydedildi. Hamas'a baÄŸlÄ± El-Aksa kanalÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde de, baÅŸÄ±ndan yaralanan Hamas yÃ¶neticisinin Gazze'deki EÅŸ-Åžifa Hastanesi'ne getirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Haberde olayÄ±n detaylarÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.

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