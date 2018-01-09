15:08, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Okinawa'daki ABD ordusu gerilim yarattÄ±





ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Japon mevkidaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n Okinawa AdasÄ±'nda konuÅŸlu ABD askerlerinin son dÃ¶nemde karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazalar gerilime yol aÃ§tÄ±. BBC'nin haberine gÃ¶re, son olarak hafta sonu ve pazartesi gÃ¼nÃ¼ ABD askeri helikopterlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± acil iniÅŸler, tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bir ABD askeri helikopteri, motor arÄ±zasÄ± nedeniyle plaja, dÃ¼n de bir diÄŸeri ikaz Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanmasÄ± Ã¼zerine otel alanÄ±na acil iniÅŸ yaptÄ±. Okinawa Valisi TakeÅŸi Onaga, kazalar konusunda "sÃ¶zÃ¼n bittiÄŸi yerde" olduÄŸunu belirterek, ABD ordusunun olaylardan "utanÃ§ duymasÄ±" gerektiÄŸini sÃ¶yledi. KazalarÄ±n, 20 binden fazla ABD askerine ev sahipliÄŸi yapan Okinawa AdasÄ±'nda ABD ordusunun varlÄ±ÄŸÄ±na muhalefeti gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi ifade ediliyor. Helikopter kazalarÄ± Ã¼zerine ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'in Japon mevkidaÅŸÄ± Itsunori Onodera'yÄ± arayarak Ã¶zÃ¼r dilediÄŸi belirtildi. Onodera, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mattis'in kendisine acil iniÅŸler konusunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdiÄŸini ve ardÄ± ardÄ±na gelen olaylardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini aktardÄ±. Itsunori Onodera, ABD'nin durumu tam anlamÄ±yla idrak ettiÄŸini anlatan Mattis'in konuyla ciddi ve samimi biÃ§imde ilgileneceklerini dile getirdiÄŸini kaydetti. Okinawa'da geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda ABD askeri helikopterinin camÄ± bir okulun bahÃ§esine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, kasÄ±m ayÄ±nda alkollÃ¼ bir ABD askerinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, ekim ayÄ±nda da yine ABD askeri helikopteri boÅŸ bir sahaya iniÅŸ yaptÄ±ktan sonra alev almÄ±ÅŸtÄ±. Â

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