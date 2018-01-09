Afganistan'da 22 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeydoÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 22 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Kunar vilayeti Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ferit Dehkan, DEAÅž Ã¼yelerinin Sokai bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.
TerÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 22 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 32'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dehkan, saldÄ±rÄ±da 5 polis memurunun da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde geÃ§en hafta yapÄ±lan operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
DEAÅž, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r CÃ¼zcan'Ä±n Derzab ve KuÅŸ Tepe ilÃ§elerinde terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu
Libya'da, Avrupa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmek isterken insan tacirlerinin eline dÃ¼ÅŸen 20 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin 735 dolara kÃ¶le olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Suriyeli bazÄ± aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼yor
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Japon mevkidaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°mad el-Ä°lmi'nin silahÄ±nÄ± temizlerken baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam yakÄ±nlarÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait noktalara fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi
Pentagon ve CIA, Suriyeâ€™de PYD/PKKâ€™lÄ±larÄ± dÃ¼zenli orduya Ã§evirme yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. "SÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±" adÄ± altÄ±nda Ã¶zel eÄŸitim verilen 400 terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶zel gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±.
Ä°srail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan Filistinli 4 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.