15:26, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Afganistan'da 22 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 5 polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeydoÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 22 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Kunar vilayeti Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ferit Dehkan, DEAÅž Ã¼yelerinin Sokai bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. TerÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 22 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 32'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dehkan, saldÄ±rÄ±da 5 polis memurunun da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde geÃ§en hafta yapÄ±lan operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. DEAÅž, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r CÃ¼zcan'Ä±n Derzab ve KuÅŸ Tepe ilÃ§elerinde terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

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