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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:21, 09 Ocak 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
15:37, 09 Ocak 2018 SalÄ±

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Suriyeli 120 kiÅŸilik grup Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Suriyeli 120 kiÅŸilik grup Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

Suriyeli bazÄ± aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Suriyelilerin, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± gÃ¼venli hale gelen bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸleri devam ediyor.

Ãœlkelerine dÃ¶nmek isteyen, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 120 Suriyeli, GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ ProgramÄ± kapsamÄ±nda, Kilis'teki Ã–ncÃ¼pÄ±nar Konaklama Tesisleri giriÅŸinde yapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan minibÃ¼slerle Ã¼lkelerine gÃ¶nderildi.

Ãœlkesine dÃ¶nen Suriyelilerden HÃ¼seyin Muhammed, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Ã¼lkesini terk ederek Ä°stanbul'a yerleÅŸtiÄŸini belirtti.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± huzur ve istikrarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Azez'deki ailesinin yanÄ±na dÃ¶nmenin sevincini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Muhammed, "TÃ¼rk milletine teÅŸekkÃ¼r ederim. Bizi misafir olarak kabul etti. BeÅŸ yÄ±ldÄ±r burada kalÄ±yoruz. Ä°ÅŸ verdiler, aÅŸ verdiler, saÄŸ olsunlar ama ÅŸimdi artÄ±k vatanÄ±mÄ±za dÃ¶nmek istiyoruz. VatanÄ±mÄ±, ailemi, kÃ¶yÃ¼mÃ¼ her ÅŸeyi Ã¶zledim." diye konuÅŸtu.

Remziye BasmacÄ± da yaklaÅŸÄ±k beÅŸ yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmediÄŸini belirterek, "Burada her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zel. Suriye gibi burasÄ± da vatanÄ±mÄ±z oldu ama Ã§ocuklarÄ±m orada olduÄŸu iÃ§in geri dÃ¶nmeye karar verdim." dedi.

Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ ProgramÄ± kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 62 bin Suriyeli Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.



Ä°lgili Konular Suriye FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±
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