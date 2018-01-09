15:49, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Libya'da "NijeryalÄ± 20 gÃ¶Ã§menin 735 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya Acil Durum AjansÄ±ndan (NEMA) SÃ¼leyman Labaran, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Libya'da 20 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin toplam 735 dolara kÃ¶le olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Nijerya hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ile yÃ¼zlerce yasa dÄ±ÅŸÄ± NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin Libya'dan Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Labaran, "Libya'dan dÃ¶nen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, 20 NijeryalÄ±nÄ±n sadece 735 dolara kÃ¶le olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdiler." dedi.

KÃ¶le olarak satÄ±lan NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerden haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Labaran, "Bu kiÅŸilerin saÄŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± maalesef bilmiyoruz. Libya hÃ¼kÃ¼meti bu konu ile ilgili ciddi adÄ±mlar atmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Libya'dan geri dÃ¶nen NijeryalÄ±lardan Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler duyduk." diye konuÅŸtu.

Labaran, NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Libya'da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlar altÄ±nda barÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, bu kiÅŸilerin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de yiyecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸini, iÃ§me suyu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± tuvaletten karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve NijeryalÄ± kadÄ±nlarÄ±n bir Ã§oÄŸunun tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Libya'da bulunan NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkelerine gÃ¼venli ÅŸekilde dÃ¶nmeleri iÃ§in Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisi ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten Labaran, 5 kiÅŸiden oluÅŸan heyetin Libya'da bulunan NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerin durumunu incelemek iÃ§in bu Ã¼lkeye gittiÄŸini vurguladÄ±.

Labaran, "Nijerya hÃ¼kÃ¼metinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ± son bir ay iÃ§erisinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 2 bin 778 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼." dedi.

Nijerya GÃ¶Ã§menlik Servisi verilerine gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 16 bin 387 yasa dÄ±ÅŸÄ± NijeryalÄ± gÃ¶Ã§men, baÅŸta Libya olmak Ã¼zere Ä°talya ve Suudi Arabistan gibi Ã¼lkelerden iade edildi.

Nijerya'da devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle halk zor ÅŸartlarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle ise on binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalÄ±yor.

Avrupa'ya gitmek iÃ§in Libya Ã¼zerinden Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼ ve Akdeniz'i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menler ya insan ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eline dÃ¼ÅŸÃ¼yor ya da Ã§Ã¶l ve denizde hayatÄ±nÄ± kaybediyor.