16:12, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Tayland, eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±





Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayland'da gÃ¶revi ihmalden yargÄ±lanÄ±rken Ã¼lkeyi terk eden eski BaÅŸbakan Yinglak Åžinavatra'nÄ±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu bildirildi. Tayland DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Don Pramudwinai, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinden bir bakanÄ±n, TaylandlÄ± yetkilileri, Yinglak'Ä±n eylÃ¼l ayÄ±ndan beri Ä°ngiltere'de olduÄŸu konusunda bilgilendirdiÄŸini belirtti. Tayland hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°ngiltere'den, Yinglak'Ä±n iadesini isteyip istemeyeceÄŸi konusunda henÃ¼z bir karar vermediÄŸini sÃ¶yleyen Don, "Ã–ncelikle meseleyi enine boyuna deÄŸerlendirmeliyiz." dedi. Eski baÅŸbakanÄ±n nerede olduÄŸuna iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n, Yinglak olduÄŸu sanÄ±lan bir kadÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bir maÄŸazadan Ã§Ä±karken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n, birkaÃ§ hafta Ã¶nce Tayland'da ve sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldiÄŸine dikkat Ã§ekildi. Yinglak Åžinavatra, eylÃ¼l ayÄ±nda, iktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 22 MayÄ±s 2014'te askeri darbeyle gÃ¶revinden alÄ±narak 5 yÄ±l siyasetten men edilen eski BaÅŸbakan Yinglak Åžinavatra'nÄ±n, aÄŸustos ayÄ±nda Ã¼lkeden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. KaÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana eski baÅŸbakanÄ± gÃ¶ren olmazken, Yinglak'Ä±n Dubai'de ya da Ä°ngiltere'de olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yordu. Yinglak'a ait 4 adet kayÄ±tlÄ± pasaportun ekim ayÄ±nda iptal edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. Eski BaÅŸbakan'Ä±n partisi, iktidarda olduÄŸu 2011 yÄ±lÄ±nda pirinÃ§ Ã¼reticileri iÃ§in destek programÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nce Ã¼reticiden bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼ alan program, zaman iÃ§inde milyarlarca avroluk zarara neden olmuÅŸtu. Programdaki yolsuzluÄŸun farkÄ±nda olmasÄ±na karÅŸÄ±n Ã¶nlemek iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmamakla suÃ§lanan Yinglak ise hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddetmiÅŸti. Yinglak'Ä± 2006'da darbeyle devrilen sÃ¼rgÃ¼ndeki aÄŸabeyi eski BaÅŸbakan Taksin Åžinavatra'nÄ±n kuklasÄ± olmakla suÃ§layan halk, Taksin'in Ã¼lkeye dÃ¶nebilmesine imkan tanÄ±yan tasarÄ±nÄ±n 2013 yÄ±lÄ± ekim ayÄ±nda parlamentonun alt kanadÄ± tarafÄ±ndan kabul edilmesinin ardÄ±ndan ayaklanmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã§apta gÃ¶steriler Ã¼zerine 9 AralÄ±k 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Åžubat 2014'te erken seÃ§im kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 7 ay sÃ¼ren siyasi tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n ve 28 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ protestolarÄ±n ardÄ±ndan ordu, 22 MayÄ±s 2014'te yÃ¶netime el koymuÅŸtu.

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