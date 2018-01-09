16:23, 09 Ocak 2018 SalÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da Ak-Kalpak takma zorunluluÄŸu geliyor

KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±. Ãœlkede bayrak, devlet armasÄ± ve milli marÅŸ statÃ¼sÃ¼ne getirilmesini Ã¶neren yasa tasarÄ±sÄ± meclisin internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±.

Yasa tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re Ak-Kalpak, CumhurbaÅŸkanÄ± dahil tÃ¼m resmi gÃ¶revlilerin takma zorunluluÄŸu olduÄŸu bir konuma eriÅŸecek. Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan milletvekilleri bu ÅŸekilde KÄ±rgÄ±z kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve geleneklerini hem koruma hem de yeni nesiller arasÄ±nda popÃ¼ler hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yasaya gÃ¶re Ak-Kalpak takma zorunluluÄŸunun bir de milli sporculara getirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Milletvekillerine gÃ¶re sporcular seramonilerde Ak-Kalpak takarak Ã¼lkenin tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±racak. AyrÄ±ca Ak-KalpaÄŸÄ±n Ã¼lkenin turizm markalaÅŸmasÄ±nda Ã¶nemli bir sembol haline gelmesi hedefleniyor.

Yasada bir de Ak-KalpaÄŸÄ± koruma kanunu yer alÄ±yor. Ak-KalpaÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ÅŸekillerde kÃ¶tÃ¼ amellerde kullanmak yasaklanÄ±yor. Ã–zellikle hayvan gÃ¶sterilerinde Ak-Kalpak kullanÄ±mÄ± etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lacak.

Kaynak: QHA