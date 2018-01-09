16:48, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Sudan, Halaib Ã¼Ã§geni iÃ§in ÅŸikeyetini tekrarladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™ne (BMGK) ÅŸikayetini yineledi.

Sudan BM Daimi Temsilcisi Ã–mer Dahab tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen mektupta, gÃ¼venlik konseyi baÅŸkanÄ±nÄ±n Sudan mektubunu, belge olarak konsey Ã¼yelerine gÃ¶ndermesi istendi.

Sudan mektubunda, 1958 yÄ±lÄ±ndan bu yana MÄ±sÄ±r tarafÄ±nÄ±n mÃ¼zakereleri ve Halaib hakkÄ±nda uluslararasÄ± hakemliÄŸi reddediyor olmasÄ± da vurgulandÄ±.

MÄ±sÄ±r ile Sudan, KÄ±zÄ±ldeniz sahilindeki "Halaib ÃœÃ§geni" olarak bilinen tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesiyle ilgili zaman zaman karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

Zengin yer altÄ± kaynaklarÄ±yla dikkati Ã§eken 20 bin 850 kilometrekarelik bÃ¶lgede Halaib, Ebu Ramad ve Åželatin beldeleri yer alÄ±yor. Siyasi ve idari olarak MÄ±sÄ±r egemenliÄŸindeki bÃ¶lgede BeÅŸÅŸarin, Hamdavib ve Åžinitrab gibi Sudani ve Nubi kabileler yaÅŸÄ±yor.

MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi bÃ¶lge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z hizmetler veriyor. BÃ¶lge sakinlerine MÄ±sÄ±r'da baÅŸka hiÃ§bir vilayette gÃ¶rÃ¼lmeyen iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ve Ã¶ÄŸrencilere eÄŸitim yardÄ±mÄ± gibi teÅŸvik edici kolaylÄ±klar saÄŸlanÄ±yor. Ãœcretsiz saÄŸlÄ±k hizmetleri de MÄ±sÄ±r'da sadece bu bÃ¶lgede gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu hizmetler nedeniyle bÃ¶lge Sudan'dan ciddi gÃ¶Ã§ alÄ±yor.