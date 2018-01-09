16:48, 09 Ocak 2018 Salı

Ocak ayı dergileri ardarda raflarda yerlerini alıyor

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

HAKSÖZ

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Ocak 2018 tarihli 322. sayısı çıktı. “Teslimiyetin Zilleti ve Direnişin İzzeti Arasında Kudüs” manşetiyle çıkan dergide Kudüs gündemli yazıların yanı sıra siyaset ve hukuk alanındaki zaafları işleyen yazılar da dikkat çekiyor.

Gündem’de Kudüs intifadasının önemine dikkat çekilirken, ümmetin direnişlerinin bir ve ortak olduğu vurgusu öne çıkıyor. Bu noktada diğer coğrafyalardaki direnişleri öteleyenlerin Kudüs hassasiyetindeki çelişkilere işaret ediliyor.

Hamza Türkmen, meseleyi İİT toplantısında Türkiye’nin oynadığı rol ve BM’de alınan kararın mahiyeti üzerinden irdelerken küresel kuşatmaya karşı protestoların ve alternatif diplomasi dilinin birlikte yeni ufuklar açabileceği tespitinde bulunuyor.

Tarihiyle bugünüyle Kudüs’ü tanımaya, anlamaya bir katkı olsun ve “Kudüs bizim için neden önemli?” sorusuna bir cevap içersin diye Ömer Lekesiz ile yapılan röportaj ve Musa Biçkioğlu’nun yazıları okunabilir.

Rıdvan Kaya, yargı düzenindeki zikzaklara ve siyaset etkisine dikkat çektiği yazısında OHAL’in sıradanlaşması, tek-tip dayatması ve ByLock keşmekeşi üzerinden yaşanan hukuksuzlukları işliyor, sorumluluklarımıza temas ediyor.

Musa Üzer, Müslümanların siyasi iktidarla ilişki biçimlerini ele aldığı yazısında siyasal usulsüzlüğün, omurgasızlığın, özgün ve bağımsız bir duruş sahibi olamamanın ağır faturasını gözler önüne seriyor.

ByLock mağduru Gültekin Sincar ile yapılan röportaj da konu bağlamında yaşanan hukuksuzlukları pratik boyutuyla ortaya konuyor.

Şefik Sevim, modernizm, hırs, dijital bağımlılık, yozlaşma, aile, dünya-ahiret ilişkisi vs başlıklar üzerinden modern dünyada Müslümanca yaşayabilmenin imkânlarını irdeliyor.

Mustafa Akman, Kur’an’ı anlamada sünnetin, tarihî birikimin nasıl ve ne şekilde yardımcı olabileceğini tartışıyor.

Yusuf Durgun, Allah’a kaçanlar ile Allah’tan kaçanların özelliklerini ele aldığı yazısında Allah’a daha çok bağlanmanın yollarına da işaret ediyor.

Murat Kayacan, Kur’an’da “inşallah” ifadesinin geçtiği ayetleri irdeliyor.

Lütfi Çiftci, Hz. Âdem ve eşi örneği üzerinden nasıl bir hayat inşa etmek gerektiği üzerinde duruyor.

Emine Nur Çakır, “Büyük İskender” perspektifi üzerinden Batı merkezli tarih yazımına dikkat çekiyor.

M. Salih Tuğcuoğlu, “Cemaleddin Afgani - Hayatı ve Etrafındaki Şüpheler” kitabını kritik ederken Erkam Kuşçu, okuyucuları yeni kitaplar hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Bünyamin Doğruer de Kudüs üzerine yazdığı bir şiirle dergideki yerini alıyor.

TEMMUZ

Aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi Temmuz’un Ocak 2018 tarihli 18. sayısı çıktı. Kudüs’ü, Filistin’i ve bunların şahsında sembolleşen Hanzala’yı Naci el-Ali’nin çizgileriyle kapağına taşıyan Temmuz, Zarifoğlu’nun “Filistin, sen işine bak, kar toprağını/Yoğur gazabını Yaradanın” dizeleriyle Filistin sevdasını Ocak sayısının kapağına nakşediyor.

Temmuz’un bu sayısında Murat Koç’un, Necmettin Asma ile “Çizgi ve Sanat” üzerine yaptığı, çizerin çizgi serüvenine, sanatla ilgili düşüncelerine değinen geniş kapsamlı bir röportaj da yer almakta.

Üstad Hasan Aycın’ın etkili bir çizgisiyle okuyucusuna merhaba diyen Temmuz’un bu sayısına şiirleriyle destek olan şairler; Âdem Yazıcı, Mustafa Yılmaz, Necati Atilla Soykan, Ümit Çiçekli, Yunus Emre Altuntaş, M. Akif Şahin, Nurettin Durman, Arif Mete, Erol Yılmaz, Yunus Çolakoğlu, Ayşe Çelikkaya, Naman Bakaç, Mehmet Gemci.

Temmuz’un bu ayki öykücüleri; Ali Emre, İlknur Pamuk, Ayşe Sena Er, Aysun Bahar Asar, Davut Güner, Kaan Yusuf Çotuk, Zeynep Kahraman Füzün.

Erdoğan Aydoğan “Şairin Filistin’i” isimli yazısında ‘el öpmeyen şiirler yazan’ Nizar Kabbani’yi ve onun Filistin’i anlattığı şiir dünyasını ele alıyor. Mustafa Bostan “Şair Direnişi: Cahit Zarifoğlu Örneği” başlıklı incelemesinde görkemli şiirlere imza atan Zarifoğlu’nun Filistin-Kudüs sevdasını irdeliyor. Serkan Akın da Filistinli önemli bir mücadele adamını, etkili bir yazarı birçok yönden inceliyor “Militan Bir Novelist: Gassan Kanafani” adlı yazısında. Sinan Ön ise Filistin konusunu “Zulüm ve Adalet Terazisi Filistin” başlığı taşıyan denemesiyle ele alıyor bu sayıda.

Merhume Özlem Hicran Özyurt’un 2003 yılında yazdığı “Rachel Corrie: İnsanlığın Öze Dönüşünü Yeşerten Çiçek” isimli yazısı ile Rachel’i ve onurlu duruşu bir kez daha yâd ediliyor. Mustafa Yılmaz “Direnen Çocuk Ellerinden Viyola Çizmek” başlıklı yazısında Filistin intifadalarını ve intifadanın sembollerinden biri olan Remzi Ebu Rıdvan’ın ilginç ve umut dolu hikâyesini işliyor Ocak sayısında. Mehmet Mortaş “Kalpte Kurulan Şehir Kudüs” ve Mustafa Nezihi Pesen “Kudüs’te Bir Gök Sofrası Kuruluncaya Kadar” isimli yazılarıyla o mübarek beldeyi satırlara döküyorlar. Metin Acıpayam ise “Kudüs Araştırmalar Merkezi ve ‘Kudüs Edebiyatı’ Dersi” adlı yazısında Kudüs-Filistin duyarlılığının bilince dönüşmesi ve kalıcı kılınması için öneriler sunuyor. Osman Yağmur da “Kudüs mü Bizim İçimizde Olmalı? Yoksa Biz mi Kudüs’ün İçinde Olmalıyız?” başlığı taşıyan yazı dizisinin ilkinde yakın zaman önce yaptığı Kudüs gezisinde müşahede ettiği hakikatleri paylaşıyor okuyucularla. Gökhan Ergöçün ise Filistin’in sembol ismi ve geçtiğimiz günlerde şehit edilen Ebu Süreyya’yı andığı “Ebu Süreyya Gibi: Ayakta ve Dimdik” isimli yazısında Filistin-Kudüs sevdasına tercüman oluyor.

Temmuz’un bu sayısında İsmail Süphandağı “Anadolu’da…” başlığı taşıyan denemesinde Anadolu’yu ve insanını gerçeklik ve yapaylık temelinde irdeliyor. Sait Altın ise “Çocukluğum” isimli denemesiyle dergide yer alıyor.

Büşra Ceyran önemli bir kitabı, Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum” isimli kitabını tüm yönleriyle değerlendirmeye çalışıyor “Değerlerin Kurumsallaşmasına Karşı Bir Manifesto; Okulsuz Toplum” başlığı taşıyan yazısında. Şakir Kurtulmuş ise “Günlerin İzi” adlı yazısında okuyucuyu birçok kitapla tanıştırıyor. Kemal Kurak da “Yine Akşam Oldu…” isimli yazısında Anadolu Hisarı ve Üsküdar civarında küçük bir akşamüstü gezintisine çıkarıyor. Derginin son sayfasında Necmettin Asma’nın çizdiği Mavi Marmara şehidi uğur Süleyman Söylemez’in portresine yer veriliyor.

Temmuz dergisi, Ocak sayısında, Necmettin Asma ile yapılan ve önemli bir röportajı sayfalarına taşıyor. Murat Koç’un sorularına Asma’nın verdiği ayrıntılı ve samimi cevaplar çizgiyle, sanatla ilgili okunmaya değer bilgiler sunuyor.

CİNS

Cins dergisinin Ocak 2018 tarihli 28. sayısı çıktı. Cins, okurunu “Başka bir dünya mümkündür,” sloganıyla selamlıyor ve soruyor: “Yaşamak mı zor, Çince mi?” Cins soruyor; Gülenay Börekçi, Murat Güzel ve Sibel Eraslan cevaplıyor.

Furkan Çalışkan, Mustafa Çiftci, Said Yavuz, Ömer Türker, Ercan Yıldırım, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü, Asım Öz, Ali Emre, Mesut Bostan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mücahid Durmaz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Mehmet Mülteci, Ayhan Demir, Güven Adıgüzel, Muhammed Berdibek ve Neşe Kutlutaş Cins ocak sayısının başlıca yazarları…

“3 Soruda” köşesinin ocak ayı konuğu Ali Ural, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Julio Cortazar’ı ve Cortazar’ın bütün öykülerinin ilk kitabı olan Ötekinin Rüyası’nı kaleme alıyor. Orta sayfada Nizar Kabbani, Cins Kafalar’da ise Ülkü Tamer meraklısı okurunu bekliyor.

Arda Arel, Cins ocak sayısında Kurtuba Vakfı’nın kurucusu ve yöneticisi Anas Al-Tikriti ile Ortadoğu’daki gündem, Müslüman halkların yaşananlar karşısında gösterdiği reaksiyonlar, Arap Baharı, Batı tekelindeki demokrasi ve özgür kavramları üzerine söyleşiyor. Betül Durdu ise İmparatorluk serisinin yazarı Beyazıt Akman ile yeni kitabı Kayıp Tarihin İzinde’yi konuşuyor. Cins Ocak sayısının bir diğer söyleşisiyse dünyaca ünlü Azeri şarkıcı Alim Kasımov ile… Rıdvan Tulum, Alim Kasımov’a gerek Türk Dünya’sını ilgilendiren meseleleri gerekse müzik hayatındaki gelişmeleri soruyor.

HAYAL PERDESİ

Hayal Perdesi sinema dergisinin Ocak-Şubat 2018 tarihli 62. sayısı çıktı.

Yeni sayıda Andrey Zvyagintsev’in yeni filmi Sevgisiz kapağa taşınıyor. Yönetmenin sineması aile, ilişkiler, sırlar, çocukluk temaları üzerinden değerlendiriliyor.

Vizyon sayfalarında Dönme Dolap, Loving Vincent, Godard ve Ben, İyi Günler ve Yol Ayrımı filmleri inceleniyor. Metamorfoz bölümünde ise Şener Şen’in Yol Ayrımı’ndaki performansı ele alınıyor.

Festival Günlüğü’nde 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyirci ile buluşan Mecid Mecidi filmi Bulutların Ardında var.

Söyleşi sayfalarında Ümit Ünal ile Sofra Sırları, Belgesel Odası’nda Murat Pay ile Mirâciyye Saklı Miras üzerine konuşuldu.

Dosya sayfalarında Türk sinemasının 2017 bilançosu değerlendiriliyor. Gişe ve festival filmlerine değinen dosyanın sonunda dergi yazarlarının en iyi film listeleri yer alıyor.

Uzaktan Kumanda’da, yirmi beş yıl sonra tekrar başlayan efsane dizi Twin Peaks inceleniyor.

Açık Alan sayfalarında ise kendisiyle alay eden süper kahraman Thor: Ragnarok ve değişen üretim koşullarıyla var olsa da yeni endüstriyi taşlayan Okja var.

Kısaca’da Patika ile tanınan Onur Yağız, ikinci kısa metraj filmi Toprak’ı ve uzun metraj projesini anlattı.

Sinefil’de Costa-Gavras’ın finans rehberi Kapital, Eskimeyen Filmler’de ise parodinin üstatlarından Monty Python ve Kutsal Kâse gündeme taşınıyor.

Kitaplık bölümünde derginin vizyon sayfalarının editörü Tuba Deniz’in hazırladığı Biraz Mağrur, Biraz Mağdur isimli kitaba yer veriliyor.