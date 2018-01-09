16:59, 09 Ocak 2018 SalÄ±

BosnalÄ± SÄ±rplar anayasaya aykÄ±rÄ± "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼"nÃ¼ kutladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nde (RS), Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kararÄ±na raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±.

SÄ±rp Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda entitenin idari merkezi olan Banja Luka'da dÃ¼zenlenen kutlamaya, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin SÄ±rp Ã¼yesi Mladen Ä°vanic, RS BaÅŸkanÄ± Milorad Dodik, SÄ±rbistan'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Tomislav Nikolic, SÄ±rbistan Savunma BakanÄ± Aleksandar Vulin, SÄ±rbistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nebojsa Stefanovic ve SÄ±rp Karadjordjevic hanedanlÄ±ÄŸÄ±ndan Prens II. Aleksandar da katÄ±ldÄ±.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± sÃ¶ylemleri ile dikkati Ã§eken RS BaÅŸkanÄ± Dodik, tÃ¶ren alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, entite sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yaÅŸayan SÄ±rplarÄ±n "devlet" inÅŸa etmek istediÄŸini yineledi.

Dodik, Bosna Hersek'in bir parÃ§asÄ± olan RS iÃ§in bir kez daha "devlet" ifadesini kullanÄ±rken, "SÄ±rplarÄ±n iki devleti var. Biri burasÄ± (RS), diÄŸeri de SÄ±rbistan'dÄ±r. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± mahkeme kararlarÄ±yla yok etmek isteyenler bilmelidir ki bugÃ¼n toplanan kalabalÄ±k, asla yok olmayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Eski SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nikolic de RS ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkilere iÅŸaret ederek, "SÄ±rplarÄ±n birleÅŸmesinde tek yol RS'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan geÃ§iyorsa o zaman baÄŸÄ±msÄ±z olmanÄ±zÄ± dilerim. Ã–nÃ¼nÃ¼ze zorluklar Ã§Ä±karÄ±lacaktÄ±r ancak ilerlediÄŸiniz yoldan sapmayÄ±n." dedi.

BOÅžNAKLAR TEPKÄ°LÄ°

Bosna'daki savaÅŸta BoÅŸnak halkÄ±na yÃ¶nelik soykÄ±rÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve Dayton BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ± ile RS sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bÄ±rakÄ±lan Srebrenitsa'da ise Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸunun giriÅŸimleriyle "PotoÃ§ari Deklarasyonu" imzalandÄ±.

Srebrenitsa'da katledilen BoÅŸnak kurbanlarÄ±n defnedildiÄŸi PotoÃ§ari AnÄ±t MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenen programda konuÅŸan eski Srebrenitsa Belediye BaÅŸkanÄ± Camil Durakovic, RS'nin sadece SÄ±rplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir entite olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Durakovic, "9 Ocak'Ä±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu konusunda hemfikir olduÄŸumuz bir deklarasyonu imzaladÄ±k. Anayasa Mahkemesinin 9 Ocak ile ilgili kararÄ± mutlaka uygulanmalÄ±dÄ±r." dedi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kada Hotic de RS sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yaÅŸayan BoÅŸnaklarÄ±n Ã§ok zor koÅŸullar altÄ±na hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Her gÃ¼n BoÅŸnaklara karÅŸÄ± kÃ¶tÃ¼ sÃ¶ylemlerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Deklarasyonun amacÄ± RS'de yaÅŸayan BoÅŸnaklarÄ±n yok olma tehlikesi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulamak ve sesimizi yÃ¼kseltmek." diye konuÅŸtu.

RS'nin BoÅŸnak kÃ¶kenli baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ramiz Salkic ise anÄ±t mezarlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶mÃ¼lÃ¼ her BoÅŸnak'Ä±n "BÃ¼yÃ¼k SÄ±rbistan" ideolojisi uÄŸruna suÃ§suz yere katledildiÄŸini vurgulayarak, 9 Ocak gÃ¼nÃ¼nÃ¼n, BoÅŸnak kurbanlarÄ±n yaralarÄ±na tuz bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dodik'in, RS iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± "devlet" ifadesine de tepki gÃ¶steren Salkic, "Dodik, belli ki uzun zamandÄ±r gerÃ§ek dÃ¼nyada yaÅŸamÄ±yor. Bosna Hersek, iki entite ve Brcko Ã¶zerk bÃ¶lgesinden oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bir devlettir. Geri kalan sÃ¶ylemlerin hepsi yalandÄ±r." dedi.

ANAYASAYA AYKIRI RS GÃœNÃœ

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic'in 2015 yÄ±lÄ±ndaki baÅŸvurusu Ã¼zere konuyu deÄŸerlendiren Anayasa Mahkemesi, 9 Ocak'Ä±n RS GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ±nÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸuna hÃ¼kmetmiÅŸ ve bunun, entitedeki SÄ±rp olmayan halklara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Dodik ise bunun Ã¼zerine RS GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n kutlanmasÄ±na iliÅŸkin referandum yapma kararÄ± almÄ±ÅŸ ve entite sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde 25 EylÃ¼l 2016'da yapÄ±lan referandumda, oy kullananlarÄ±n yÃ¼zde 99'u 9 Ocak'Ä±n RS GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy vermiÅŸti.