17:13, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Fas'ta "Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± konferans, Fas'Ä±n baÅŸkenti Rabat'ta dÃ¼zenlendi.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen konferansta, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±. Konferansa bazÄ± Afrika Ã¼lkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± dÃ¼zeyinde, bazÄ±larÄ± da temsilci gÃ¶ndererek katÄ±ldÄ±.

KonferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Afrika kÄ±tasÄ±ndaki gÃ¶Ã§Ã¼ yÃ¶netmek iÃ§in, acil olarak Afrika'nÄ±n gÃ¶Ã§ planÄ±nÄ± hep beraber iyi bir ÅŸekilde ortaya koymamÄ±z gerekiyor." dedi.

Fas KralÄ± 6. Muhammedâ€™in gÃ¶Ã§ Ã¼zerine bir "Afrika eylem planÄ±" hazÄ±rlanmasÄ±na karar verdiÄŸini belirten Burita, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Afrikaâ€™nÄ±n gÃ¶Ã§ planÄ±na katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in, 22-29 Ocak tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 30. Afrika BirliÄŸi OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ±'nda Fas'Ä±n gÃ¶Ã§e iliÅŸkin eylem planÄ±nÄ± sunacaÄŸÄ±z. Ãœlke olarak Afrika'ya yÃ¶nelik gÃ¶Ã§ planÄ±mÄ±z 3 noktaya odaklanÄ±yor. Birincisi Afrikaâ€™da gÃ¶Ã§Ã¼ bir zorunluluk olmaktan Ã§Ä±karmak, ikincisi gÃ¶Ã§Ã¼ bir tercih olarak sunmak, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise gÃ¶Ã§Ã¼n bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirilmesini saÄŸlamak."

GÃ¼ney Afrika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maite Nkoana-Mashabane ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu konferansÄ± Afrika'nÄ±n gÃ¶Ã§ planÄ±na iliÅŸkin ideallerimizi geliÅŸtirmek ve paylaÅŸmak iÃ§in iyi bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendiriyorum. Afrika'da gÃ¶Ã§ bÃ¼yÃ¼k bir sorun, ama Ã¼lkesinden ayrÄ±lmak isteyenleri veya Ã¼lkemizde yaÅŸamak isteyenleri seÃ§mek ve onlara bu hakkÄ± tanÄ±mamak zor bir karar." ifadelerini kullandÄ±.