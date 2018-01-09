17:19, 09 Ocak 2018 SalÄ±

60 yaÅŸÄ±ndan sonra Kur'an okumayÄ± Ã¶ÄŸrendiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'da yaÅŸayan 60 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki ev kadÄ±nlarÄ±, dÃ¼zenlenen kursta Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrenmenin sevincini yaÅŸÄ±yor.

YaÅŸÄ±tlarÄ± gibi evlerinde oturup Ã¶rgÃ¼ Ã¶rmek ya da torunlarÄ±nÄ± sevmek yerine Kur'an Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸen kadÄ±nlar, Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde aÃ§Ä±lan kursta Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Siteler Mahallesi'nde bulunan kÄ±z Kur'an kursunda bir araya gelen kadÄ±nlar, Ã¶ÄŸretici eÅŸliÄŸinde Kur'an-Ä± Kerim okuyor.

Kursiyerlerden 65 yaÅŸÄ±ndaki Hatice Demir, AA muhabirine, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kursa devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

GeÃ§ de olsa Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in azmettiÄŸini dile getiren Demir, "En sonunda, ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun Kur'an Ã¶ÄŸrendim. Buradaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¼zel vakit geÃ§iriyoruz. Kur'an okuyunca dÃ¼nya benim oluyor. AkÅŸam daha rahat uyuyorum." dedi.

60 yaÅŸÄ±ndaki Elifhan Bozan ise Kur'an-Ä± Kerim'i okumayÄ± kursta Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirtti.

Daha Ã¶nce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallede kurs bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bozan, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r Kur'an-Ä± Kerim'i Ã¶ÄŸrendik. Bir zamanlar bilmiyorduk ama ÅŸimdi okumanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. Bize emek veren hocalarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.

MÃ¼cella Ã‡etin (62) de Kur'an okuduÄŸu iÃ§in kendisini rahat hissettiÄŸini ifade etti.

Kur'an bilmeyenlere de Ã¶ÄŸrenmelerini tavsiye ettiÄŸini dile getiren Ã‡etin, azmedip Kur'an okumanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Kurs Ã¶ÄŸreticisi Fatma Erbay ise kurstaki 6 kadÄ±nÄ±n 60 ve Ã¼zeri yaÅŸta olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–ÄŸrencilerinin yeterli dÃ¼zeyde olduÄŸunu dile getiren Erbay, "Onlara ders programÄ± Ã§erÃ§evesinde dini eÄŸitim ve Kur'an dersi veriyorum. Kur'an okuduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce ben de mutlu oluyorum. Teyzelerimiz Ã§ok azimliler. Ã‡eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na raÄŸmen kursa gelmeyi ihmal etmiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.