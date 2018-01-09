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Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk
Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk

Kilis'teki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, Suriye'ye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ye yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±l TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince gerÃ§ekleÅŸtirilen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± gÃ¼venli hale gelen bÃ¶lgeye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esindeki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden gÃ¶nderilen insani yardÄ±m malzemeleri taÅŸÄ±yan ve Ã§imento ile Ã§eÅŸitli malzemelerin yÃ¼klendiÄŸi tÄ±rlar, Ã‡obanbey GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan gÃ¼venli bÃ¶lgeye naklediliyor.

SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yaklaÅŸÄ±k 250 tÄ±r, Suriye'ye geÃ§mek iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ MevlÃ¼t ArÄ±kan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡obanbey GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ±n yeni aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bazÄ± eksiklikler bulunduÄŸunu ve bu yÃ¼zden bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÄ±rada beklediÄŸini anlatan ArÄ±kan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Allah devletimizden razÄ± olsun. YalnÄ±z biraz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var, bunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼klerimizden yardÄ±m bekliyoruz. Burada yaklaÅŸÄ±k 250 araÃ§ var. Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden buyana bekliyoruz, park alanÄ±mÄ±z yok, gidebileceÄŸimiz bir lavabo dahi yok. Yiyecek iÃ§ecek alabileceÄŸimiz bir yer yok. GiriÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz."

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Ä°lgili Konular Ã‡obanbey
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