Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'ye yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±l TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince gerÃ§ekleÅŸtirilen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sonrasÄ± gÃ¼venli hale gelen bÃ¶lgeye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esindeki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden gÃ¶nderilen insani yardÄ±m malzemeleri taÅŸÄ±yan ve Ã§imento ile Ã§eÅŸitli malzemelerin yÃ¼klendiÄŸi tÄ±rlar, Ã‡obanbey GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan gÃ¼venli bÃ¶lgeye naklediliyor.
SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yaklaÅŸÄ±k 250 tÄ±r, Suriye'ye geÃ§mek iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.
TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ MevlÃ¼t ArÄ±kan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡obanbey GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nÄ±n yeni aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bazÄ± eksiklikler bulunduÄŸunu ve bu yÃ¼zden bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÄ±rada beklediÄŸini anlatan ArÄ±kan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Allah devletimizden razÄ± olsun. YalnÄ±z biraz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var, bunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼klerimizden yardÄ±m bekliyoruz. Burada yaklaÅŸÄ±k 250 araÃ§ var. Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden buyana bekliyoruz, park alanÄ±mÄ±z yok, gidebileceÄŸimiz bir lavabo dahi yok. Yiyecek iÃ§ecek alabileceÄŸimiz bir yer yok. GiriÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz."
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, FETÃ–'yle mÃ¼cadele, "2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r." dedi.
Kilis'teki Ã‡obanbey SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, Suriye'ye Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
AdÄ±yaman'da 60 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki ev kadÄ±nlarÄ±, dÃ¼zenlenen kursta Kur'an-Ä± Kerim okumayÄ± Ã¶ÄŸrenmenin sevincini yaÅŸÄ±yor
Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde belediye tarafÄ±ndan kurulan "Alo Evlat HattÄ±" ekibi, engelli oÄŸlu ve kÄ±zÄ± ile yaÅŸayan 80 yaÅŸÄ±ndaki Hatice YÄ±lmaz'Ä±n evinin tadilatÄ±nÄ± yaptÄ±
Ege'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde 125 Suriye uyruklu yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r merkezli 22 il ile KKTC'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 50'si muvazzaf 56 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Rize ve Artvin iÃ§in Ã§ok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi NeziroÄŸlu, "Sevakin AdasÄ±â€™nÄ± tarihte olduÄŸu gibi yeniden canlandÄ±rmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, adanÄ±n restoresini tamamlamak ve turizm merkezi haline getirmek." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§miÅŸte partimiz Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olup da bugÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka havalarda gezen hiÃ§ kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili sÃ¶z sÃ¶ylemeye hakkÄ± yoktur. Bu trenden dÃ¼ÅŸenler, kusura bakmasÄ±nlar dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri yerde kalÄ±rlar" dedi.
Ä°stanbul'da DHKP/C adÄ±na faaliyette bulunduÄŸu ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gerekÃ§esiyle 7 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilke ve esaslarÄ±yla yÃ¶netim hayatÄ±mÄ±za mÃ¼hÃ¼r vurmasÄ± ne sayÄ±n GÃ¼l'Ã¼n harcÄ±, ne de KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun harcÄ±dÄ±r. Sadece ve sadece TÃ¼rk milletinin harcÄ±dÄ±r, haysiyetine emanettir." dedi.
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ uygulamasÄ±nda, 11 bin 996 kiÅŸinin GBT sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±, aranan 107 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Rize'nin GÃ¼neysu ilÃ§esindeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± el-BeÅŸir, TÃ¼rkiye-Sudan iÅŸ birliÄŸi yÃ¼rÃ¼tme komitesinin kurulmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 39 ilÃ§ede 2 bin 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.