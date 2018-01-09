17:35, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadÄ±





UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Astronot NoriÅŸige Kanai, Twitter hesabÄ±ndan "Herkese gÃ¼naydÄ±n. Ã–nemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra deÄŸiÅŸimleri gÃ¶rmek iÃ§in vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼mlerimiz yapÄ±ldÄ± ve bu sÃ¼rede sanki bir bitki gibi yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzamÄ±ÅŸÄ±m." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Kanai, "Haziranda DÃ¼nya'ya dÃ¶nerken Soyuz uzay aracÄ±nÄ±n koltuÄŸuna sÄ±ÄŸÄ±p sÄ±ÄŸmama konusunda endiÅŸeliyim." ifadelerini kullandÄ±. YerÃ§ekimsiz ortamda omurlar Ã¼zerinde baskÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan insan omurgasÄ± geniÅŸleyip uzayabiliyor.

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