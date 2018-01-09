Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Astronot NoriÅŸige Kanai, Twitter hesabÄ±ndan "Herkese gÃ¼naydÄ±n. Ã–nemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra deÄŸiÅŸimleri gÃ¶rmek iÃ§in vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼mlerimiz yapÄ±ldÄ± ve bu sÃ¼rede sanki bir bitki gibi yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzamÄ±ÅŸÄ±m." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Kanai, "Haziranda DÃ¼nya'ya dÃ¶nerken Soyuz uzay aracÄ±nÄ±n koltuÄŸuna sÄ±ÄŸÄ±p sÄ±ÄŸmama konusunda endiÅŸeliyim." ifadelerini kullandÄ±.
YerÃ§ekimsiz ortamda omurlar Ã¼zerinde baskÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan insan omurgasÄ± geniÅŸleyip uzayabiliyor.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu
Libya'da, Avrupa'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gitmek isterken insan tacirlerinin eline dÃ¼ÅŸen 20 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin 735 dolara kÃ¶le olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Suriyeli bazÄ± aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼yor
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Japon mevkidaÅŸÄ±ndan Ã¶zÃ¼r diledi
Hamas yÃ¶neticilerinden Ä°mad el-Ä°lmi'nin silahÄ±nÄ± temizlerken baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam yakÄ±nlarÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait noktalara fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi
Pentagon ve CIA, Suriyeâ€™de PYD/PKKâ€™lÄ±larÄ± dÃ¼zenli orduya Ã§evirme yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. "SÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±" adÄ± altÄ±nda Ã¶zel eÄŸitim verilen 400 terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶zel gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±.
Ä°srail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahili aÃ§Ä±klarÄ±nda avlanan Filistinli 4 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.