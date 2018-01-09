2017'de DoÄŸu GutalÄ± bin 337 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin ablukasÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'ya 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 12'si Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) gÃ¶revlisi, toplam bin 337 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Sivili Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±klarÄ± raporda, Esad rejimi ve destekÃ§ilerinin geÃ§en yÄ±lki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n bilanÃ§osu yer aldÄ±.
Beyaz Baretliler raporda, DoÄŸu Guta'ya geÃ§en yÄ±lki saldÄ±rÄ±larda 12'si gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Sivil Savunma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olmak Ã¼zere bin 337 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 82'si Sivil Savunma Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 9 bin 123 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Rapora gÃ¶re, rejim ve destekÃ§ileri 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuklarÄ± DoÄŸu Guta'ya geÃ§en yÄ±l bin 403 hava ve 7 bin 325 topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Raporda, DoÄŸu Guta'ya rejim ve destekÃ§ilerinin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 16 varil bombasÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bin 402 karadan karaya fÃ¼ze atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rÄ±larda 6 napalm bombasÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, 106 kez misket bombasÄ± ve bir defa klor gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.
Raporda, Esad rejiminin DoÄŸu Guta'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžam kÄ±rsalÄ±nda Ã§ok sayÄ±da sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol aÃ§an 32 katliama imza attÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Rejim ve destekÃ§ilerinin Åžam kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bombardÄ±manlarda Sivil Savunma ekiplerine ait 7 merkezin saldÄ±rÄ±larÄ±n doÄŸrudan hedefi olduÄŸu kaydedildi.
Bir defada en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±lar, katliam olarak nitelendiriliyor.
Raporda ayrÄ±ca Sivil Savunma ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'da son bir yÄ±l iÃ§erisinde arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve hizmet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yer verildi.
Ä°ki bin 11 kurtarma operasyonu dÃ¼zenleyen Beyaz Baretliler, geÃ§en sene iÃ§inde 9 bin 123 yaralÄ± ve hastayÄ± saÄŸlÄ±k merkezine taÅŸÄ±rken, 508 yangÄ±nÄ± da sÃ¶ndÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±.
TÃ¼rkiye'de 2013'te AKUT tarafÄ±ndan eÄŸitilen Beyaz Baretliler adÄ±nÄ±, Ã¶rgÃ¼tteki gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin arama kurtarma faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± beyaz baretlerden alÄ±yor. Beyaz Baretliler, aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 3 bin civarÄ±nda kiÅŸiyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶lenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardÄ±m Ã¶rgÃ¼tÃ¼, saldÄ±rÄ±lardan sonra hayatta kalanlara insani destek saÄŸlÄ±yor. Beyaz Baretliler, Suriye'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterilmiÅŸti.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
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