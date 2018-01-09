'FETÃ– ile mÃ¼cadelede 2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklandÄ±'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, FETÃ– ile mÃ¼cadeleye iliÅŸkin, "2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r. Tek basÌ§Ä±na bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir." dedi.
Genel GÃ¼venlik ve UyuÅŸturucuyla MÃ¼cadele ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼sÃ¼, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde baÅŸladÄ±. ToplantÄ±da, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu.
Daha sonra konuÅŸan Soylu, Ankara ve Ä°zmir'in ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±yÄ±Â digÌ†er buÌˆyuÌˆksÌ§ehirlerde de yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Soylu, bu toplantÄ±lar sayesinde hem sÌ§ehirlerin guÌˆvenligÌ†iyle ilgili tespitlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, hem de hedef ve beklentileri, konunun taraflarÄ±yla, yoÌˆnetim ve uygulamadaki kiÅŸiler ile esasen kamuoyuyla istisÌ§are etme imkanÄ± bulacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Bakan Soylu, icÌ§eride uzun yÄ±llardÄ±r muÌˆcadele edilen PKK'nÄ±n gerek uyusÌ§turucu ticareti gerek teroÌˆr faaliyetlerinin soÌˆz konusu olduÄŸuna deÄŸinerek, digÌ†er yandan gelisÌ§en teknolojinin yarattÄ±gÌ†Ä± yeni sucÌ§ tuÌˆrleri ve mevcut sucÌ§larÄ±n kapasitesinin artmasÄ± tehlikesinin oluÅŸtuÄŸunu belirtti.
Eskiden sadece hasÌ§hasÌ§ yapraklarÄ±yla veya kenevirden yapÄ±lan uyusÌ§turucu ile muÌˆcadele edildiÄŸini aktaran Soylu, ÅŸimdi cÌ§ok daha oÌˆlduÌˆruÌˆcuÌˆ olan sentetik uyusÌ§turucularÄ±n cÌ§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir basÌ§ka sucÌ§ sahasÄ± olan siber sucÌ§larla da karsÌ§Ä± karsÌ§Ä±ya olunduÄŸunu dile getirdi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonlardan bahseden Soylu, "TuÌˆrkiyeâ€™de bana sorarsanÄ±z guÌˆvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini yasÌ§adÄ±k. Devleti bir viruÌˆs gibi sarmÄ±sÌ§ FETÃ– teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆnuÌˆn darbe girisÌ§imini 16 Temmuz sabahÄ± bastÄ±rdÄ±k. Ancak, kamuda yarattÄ±gÌ†Ä± ve oÌˆzellikle bizlerin goÌˆrev sahasÄ±nda yarattÄ±gÌ†Ä± tahribatÄ± da inkar edemeyiz. 2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r. Tek basÌ§Ä±na bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir.Â Nitelikli personel gerektiren kadrolarda olusÌ§an acÌ§Ä±k ve uÌˆlke guÌˆvenligÌ†ini tesis etme gerekliligÌ†i hepimizin omuzlarÄ±ndaki yuÌˆkuÌˆ kat kat arttÄ±rmÄ±sÌ§tÄ±r. Yeniden bir yapÄ±lanmaya girdik. Ama sorun sÌ§u ki, bizim goÌˆrevlerimiz kapÄ±mÄ±za 'tadilat nedeniyle kapalÄ±yÄ±z' yazacak goÌˆrevler degÌ†il. Bu zorluklarÄ± hep beraber atlattÄ±k. Bir yandan bakanlÄ±k buÌˆnyesindeki rutin faaliyetlerimizde muÌˆcadelemize devam ederken oÌˆte yandan kendimizi yeniledik ve eksiklerimizi kapattÄ±k. Personel noktasÄ±nda buÌˆtuÌˆn birimlerimizde, jandarmamÄ±zda, emniyette, sahil guÌˆvenlikte ciddi alÄ±mlar gercÌ§eklesÌ§tirdik." diye konuÅŸtu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, FETÃ–'yle mÃ¼cadele, "2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r." dedi.
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