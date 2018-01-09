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Kültür Sanat
Güncelleme: 18:42, 09 Ocak 2018 Salı

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2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu

TÜRKSOY tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ve Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan Kastamonu, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındırıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da yıl boyunca sürecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi 35'inci dönem toplantısında, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'nun bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan kentte yıl boyunca sanattan kültüre pek çok etkinlik düzenlenecek.

Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir kronolojiye sahip medeniyet şehri Kastamonu, 1084 yılında Emir Karatekin Paşa tarafından alınarak Türklerin eline geçti.

Osmanlı topraklarına Fatih Sultan Mehmet döneminde katılan kent, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik, kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak cumhuriyete kadar idari merkez konumunu sürdürdü.

Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem Sultan'ın yaklaşık 4 yıl valilik yaptığı kent, Osmanlı bilim dünyasına yön veren pek çok alimin çıktığı merkezlerden biri oldu.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA ÖNEMLİ GÖREV

Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki liman açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Cephane, "İstiklal Yolu" tabir edilen, Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.

Özellikle kadınların önemli görevler üstlendiği bu yolda teçhizat taşırken şehit olan Şerife Bacı'nın heykeli kentin merkezinde sergileniyor.



İlgili Konular TÜRKSOY 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu
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