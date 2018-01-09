GÃ¼ncelleme: 18:56, 09 Ocak 2018 SalÄ±

KKTC'de erken genel seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lanÂ erken genel seÃ§iminÂ resmi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu, CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP) ise bÃ¼yÃ¼k oy kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±.

YSK BaÅŸkanÄ± Narin Ferdi Åžefik, baÅŸkent LefkoÅŸa'da kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± duyurdu.

SeÃ§imin birinci partisi UBP'nin 21, CTP'nin 12, HalkÄ±n Partisi'nin (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 3, DP'nin 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi'nin (YDP) de 2 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžefik, karma oylarÄ±n yÃ¼zde 11 civarÄ±nda ve geÃ§ersiz oylarÄ±n da yÃ¼zde 11,7 olduÄŸunu aktardÄ±.Â

CUMA GÃœNÃœ SAAT 12.0'YE KADAR YSK'YA Ä°TÄ°RAZ SÃœRESÄ° BULUNUYORÂ

YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, UBP 35,57, CTP 20,97, HP 17,10, TDP 8,61, DP 7,83, YDP 6,96, Toplumcu KurtuluÅŸ Partisi- Yeni GÃ¼Ã§ler (TKP YG) 2,67 ve MilliyetÃ§i Demokrasi Partisi'nin (MDP) 0,13 oy oranÄ±na sahip olduÄŸunu bildirdi.Â

Åžefik, cuma gÃ¼nÃ¼ saat 12.00'ye kadar YSK ve ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nda askÄ±ya alÄ±nacak sonuÃ§lara itiraz sÃ¼resinin bulunduÄŸunu kaydetti.

KKTC'de seÃ§imden Ã¶nce Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki UBP ile Serdar DenktaÅŸ liderliÄŸindeki DP'nin koalisyon hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶rev yapÄ±yordu. 18 milletvekili bulunan UBP ve 4 milletvekili olan DP koalisyonuna 4 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili de dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veriyordu. KKTC Meclisinde muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hÃ¼kÃ¼mete destek verenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 KasÄ±m 2017'de oy Ã§okluÄŸuyla erken genel seÃ§im kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.