GÃ¼ncelleme: 19:15, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Gazileri darbeden magandalar hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r gazileriÂ Astsubay Muzaffer OktayÂ veÂ Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°brahim KÄ±zÄ±lkaÅŸÂ ile aileleriniÂ darbeden 5 ÅŸÃ¼pheliÂ hakkÄ±ndaÂ Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlananÂ iddianameÂ tamamlandÄ±.

Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca BaÅŸkentte aileleriyle seyahat ederken bir akaryakÄ±t istasyonunda darbedilen iki gazi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler DoÄŸan Ã‡iÃ§ek, Tamer GÃ¶rkem, BarÄ±ÅŸ Y, Batuhan Ã–, ve Enes K. hakkÄ±nda, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alelen aÅŸaÄŸÄ±lama," "birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte silahla tehdit", "trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokma, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri veya emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alanen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.



Gaziler Muzaffer Oktay ve Ä°brahim KÄ±zÄ±lkaÅŸ ile birlikte Nehir Ada KÄ±zÄ±lkaÅŸ, Seda KÄ±zÄ±lkaÅŸ, Gamze Oktay, BarÄ±ÅŸ Uzun, Mesut Tunca, MevlÃ¼t ÃœstÃ¼n, Musa Kaydeci, Muslu Arslan, Mustafa Emet, GÃ¶kalp ÃœstÃ¼n iddianamede mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±rken, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise davaya mÃ¼dahillik talebinde bulundu.

ISRARLA TAKÄ°P EDÄ°P DARBETTÄ°LER

Gazilerin darbedilme olayÄ±nÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede maÄŸdur Ä°brahim KÄ±zÄ±lkaÅŸ'Ä±n 9. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan icra edilen KarabÄ±yÄ±k-5 operasyonunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Muzaffer Oktay'Ä±n da Mardin Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde astsubay olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen bombanÄ±n infilak etmesi sonucu gazi olduÄŸu kaydedildi.

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi gÃ¶ren gaziler Oktay ve KÄ±zÄ±lkaÅŸ'Ä±n aileleriyle 4 KasÄ±m 2017'de gezi iÃ§in GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esinden Ankara'ya gelirken, ÅŸÃ¼pheli Tamer GÃ¶rkem'in kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§taki ÅŸÃ¼pheli DoÄŸan Ã‡iÃ§ek'i, gazilere el kol iÅŸaretleriyle hakaret ettiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

MaÄŸdurlarÄ±n yol boyunca ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan Ä±srarla takip edilip taciz edildiklerine dikkati Ã§ekilen iddianamede, EskiÅŸehir yolunda trafiÄŸin durmasÄ± Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheliler DoÄŸan Ã‡iÃ§ek ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuk O.Y'nin araÃ§tan inerek maÄŸdurlara saldÄ±rdÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

KÄ±zÄ±lkaÅŸ'Ä±n "Biz gaziyiz" demesine raÄŸmen O.Y'nin "muÅŸta" tabir edilen kesici aletle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, "DiÄŸer maÄŸdurlarÄ±n (gazi aileleri) da bu beyanÄ± tekrar ettikleri, ÅŸÃ¼phelilerin maÄŸdurlara hitaben 'sizi de gaziliÄŸinizi de sinkaf ederiz, Ã§Ä±kÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±, sizi Ã¶ldÃ¼receÄŸiz' diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdikleri, ÅŸÃ¼pheli Ã‡iÃ§ek'in gazi Muzaffer'in bulunduÄŸu kapÄ±yÄ± aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak maÄŸdur Ä°brahim'in aracÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± ve camlarÄ±nÄ± kilitlediÄŸi, kapÄ±yÄ± aÃ§amayan ÅŸÃ¼phelilerin bu duruma sinirlenerek O.Y'nin eline taktÄ±ÄŸÄ± muÅŸta ile Ä°brahim'in bulunduÄŸu taraftaki kapÄ± camÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve muÅŸta ile Ä°brahim'in kafasÄ±na yumruklar salladÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼pheli DoÄŸan'Ä±n da Ã¶n kaputunu yumruklayarak araca hasar verdiÄŸi tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

TÃœRK BAYRAÄžINI YIRTMAK Ä°STEDÄ°

TrafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine olay yerinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan maÄŸdurlarÄ±n bir sÃ¼re sonra yine ÅŸÃ¼phelilerin taciz ve tehditlerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, "ÅžÃ¼pheliler, maÄŸdurlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne makas atmak suretiyle onlarÄ± durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p ve hizalarÄ±na geldiklerinde el iÅŸaretleriyle 'boÄŸaz kesme' hareketi yapÄ±p tehdit eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼." denildi.

Daha sonra gazilerin ÅŸÃ¼phelilerden kurtulmak iÃ§in EskiÅŸehir yolu Ã¼zerindeki bir akaryakÄ±t istasyonuna girdiklerine yer verilen iddianamede, gazi ve ailelerinin burada da ÅŸÃ¼phelilerin saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ± bildirildi.

Ä°ddianamede olaya iliÅŸkin ÅŸu bilgiye yer verildi:

"ÅžÃ¼pheli DoÄŸan Ã‡iÃ§ek kapÄ± kolunu kÄ±rÄ±p Muzaffer'e tekme ve yumrukla vurduÄŸu, araÃ§taki diÄŸer maÄŸdurlarÄ±n 'yapmayÄ±n, bunlar terÃ¶r gazisi, sakat, felÃ§li' ÅŸeklindeki uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen ÅŸÃ¼phelilerin eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rerek arkadaki maÄŸdurlar Gamze, Seda ve Nehir Ada'ya da tekme ve yumrukla vurduklarÄ±, bu sÄ±rada istasyondaki Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ÅŸÃ¼phelileri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ancak ÅŸÃ¼pheli Tamer GÃ¶rkem'in buna engel olduÄŸu, aynÄ± zamanda Seda KÄ±zÄ±lkaÅŸ'a tekme ve tokatla vurduÄŸu.

ÅžÃ¼pheli Ã‡iÃ§ek'in bu sÄ±rada maÄŸdurlar Seda ve Gamze'ye yumruk ve tekme sallarken aracÄ±n arka cam tarafÄ±ndaki TÃ¼rk BayraÄŸÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Seda'nÄ±n Ã‡iÃ§ek'i iteklemesi Ã¼zerine, Ã‡iÃ§ek'in 'bÄ±rak bayraÄŸÄ±, alÄ±p yÄ±rtacaÄŸÄ±m, bÄ±rak, senin (...)' diyerek kÃ¼fÃ¼r edip Seda'ya ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Ada'ya tekme ve yumruk salladÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin maÄŸdurlarÄ±n 'biz gaziyiz, sakatÄ±z, engelliyiz' ÅŸeklindeki uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen ÅŸÃ¼phelilerin 'sizin ananÄ±zÄ± avradÄ±nÄ±zÄ± sinkaf ederiz, biz gazileri sevmeyiz, sizi barÄ±ndÄ±rmayacaÄŸÄ±z, sizin de gaziliÄŸinizin de (...), sizi Ã¶ldÃ¼receÄŸiz' diyerek tehdit ve hakaret eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼."

Ã‡iÃ§ek'in olaydan bir sÃ¼re sonra ÅŸÃ¼pheliler Enes K, Batuhan Ã–. ve BarÄ±ÅŸ Y. ile birlikte akaryakÄ±t istasyonuna gelerek, gazilerin darbedildiÄŸi anlara iliÅŸkin gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n silinmesi iÃ§in buradakileri tehdit ettiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, bu duruma karÅŸÄ± Ã§Ä±kan istasyon Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan darbedildikleri kaydedildi.

ÅžÃ¼phelilerin olaya mÃ¼dahale eden polislere yÃ¶nelik hakaret ve kÃ¼fÃ¼rleri de iddianamede yer aldÄ±.Â

Ä°STENÄ°LEN CEZALAR

Gazi ve yakÄ±nlarÄ±na ÅŸiddet uygulayan ÅŸÃ¼pheli DoÄŸan Ã‡iÃ§ek'in, "devletin egemenlik alametlerini alelen aÅŸaÄŸÄ±lamadan" "kasten yaralamadan", "mala zarar verme", "birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte silahla tehdit", "trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokma", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini, yargÄ± organlarÄ±nÄ±, askeri veya emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± alanen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan 24 yÄ±l 4 aya kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â



ÅžÃ¼pheli Tamer GÃ¶rkem'in de "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte silahla tehdit", "T.C. HÃ¼kÃ¼metini, YargÄ± OrganlarÄ±nÄ±, Askeri veya Emniyet TeÅŸkilatÄ±nÄ± Alanen AÅŸaÄŸÄ±lama," ve "Trafik GÃ¼venliÄŸini Tehlikeye Sokma" suÃ§larÄ±ndan 20 yÄ±l 10 aya kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â



AyrÄ±ca olay sonrasÄ± ÅŸÃ¼pheli Ã‡iÃ§ek ile benzinliÄŸe gidip kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± almak isteyen ve benzinlik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±ran ÅŸÃ¼pheliler BarÄ±ÅŸ Y., Batuhan Ã–. ve Enes K.'nin ise kasten yaralama nedeniyle 1 yÄ±l, darp eyleminden dolayÄ± 6 yÄ±l, hakaret ve tehdit suÃ§larÄ±ndan ise 12 yÄ±l 9 ay kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lamalarÄ± istenildi.

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