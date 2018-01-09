GÃ¼ncelleme: 19:29, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Al Jazeera'nÄ±n Yemen'deki ofisi kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KatarÂ merkezliÂ Al JazeeraÂ televizyonununÂ Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alanÂ TaizÂ kentindekiÂ ofisinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Taiz GÃ¼venlik Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, komitenin bugÃ¼n dÃ¼zenlenen olaÄŸan toplantÄ±sÄ±nda bazÄ± medya kanallarÄ± tarafÄ±ndan uygulanan olumsuzluklarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Bu kanallar arasÄ±nda, son zamanlarda yayÄ±nlarÄ±nda, Ã¼lkedeki meÅŸru birliÄŸin ve meÅŸru yÃ¶netime destek veren koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lÃ¼nmesi giriÅŸimleri yÃ¶nÃ¼nde yayÄ±n yapan Al Jazeera televizyonunun da olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, "Al Jazeera'nÄ±n Taiz'deki ofisi, ulusal ve meÅŸru ordunun, darbeci Husi milisleri bitirmek ve meÅŸruiyeti yeniden saÄŸlamak iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸ sÃ¼recini olumsuz etkileyen yayÄ±nlarÄ± nedeniyle kapatÄ±ldÄ±." denildi.

AÃ§Ä±klamada, GÃ¼venlik Komitesi Ã¼yelerinin, "Al Jazeera'nÄ±n Taiz'deki bÃ¼rosunun resmi olarak kapatÄ±lmasÄ±, yayÄ±n giriÅŸiminde bulunmasÄ± ya da herhangi bir resmi kurumun onunla iletiÅŸime geÃ§mesinin engellenmesi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Bu kararÄ±n, birlik ve beraberliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, ordunun hedeflerine ulaÅŸmasÄ± amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GÃ¼venlik komitesinden bir yetkili, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Al Jazeera televizyonunun Taiz ÅŸehir merkezi yakÄ±nÄ±ndaki El-Mesbah Mahallesindeki ofisinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Komite yetkilisi, bu adÄ±mÄ±n, GÃ¼venlik Komitesi'nin kararÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirterek, kapatma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda ofis personeline samimi bir yaklaÅŸÄ±m sergilendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.