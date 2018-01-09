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DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 19:44, 09 Ocak 2018 SalÄ±

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HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic Ankara'da
HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kitarovic Ankara'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic'i tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic'i tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.

MevkidaÅŸÄ± Kitarovic'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ne geliÅŸinde karÅŸÄ±layan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra Kitarovic ile tokalaÅŸarak, gazetecilere poz verdi.

Daha sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§en ErdoÄŸan ve Kitarovic, heyetler arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



Ä°lgili Konular hÄ±rvatistan Kitarovic ErdoÄŸan Kolinda Grabar Kitarovic
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