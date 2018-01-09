ABD'nin casus uydusu 'Zuma' kayboldu

Wall Street Journal'Ä±n haberine gÃ¶re, yetkililer,Â SpaceX'in pazar gÃ¼nÃ¼ ABD adÄ±na fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, amacÄ± ve rokette ne olduÄŸu saklanan "Zuma" adlÄ± uzay misyonunun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu belirtti.
Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casusÂ uydunun planlandÄ±ÄŸÄ± gibi roketin Ã¼st kÄ±smÄ±ndan ayrÄ±larak yÃ¶rÃ¼ngeye ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkililer, Zuma'nÄ±n atmosfere geri dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tahmin ettiklerini kaydetti.
Zuma'nÄ±n milyarlarca dolar deÄŸerinde olduÄŸu tahmin ediliyor.
Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.
Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi: "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BangladeÅŸ'te sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼lkede giderek yaygÄ±nlaÅŸan uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
SpaceX firmasÄ±nÄ±n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casus uydunun kaybolduÄŸu bildirildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Taiz kentindeki ofisi kapatÄ±ldÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu