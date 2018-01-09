GÃ¼ncelleme: 19:59, 09 Ocak 2018 SalÄ±

ABD'nin casus uydusu 'Zuma' kayboldu





SpaceX firmasÄ±nÄ±n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casus uydunun kaybolduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Wall Street Journal'Ä±n haberine gÃ¶re, yetkililer,Â SpaceX'in pazar gÃ¼nÃ¼ ABD adÄ±na fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, amacÄ± ve rokette ne olduÄŸu saklanan "Zuma" adlÄ± uzay misyonunun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu belirtti. Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casusÂ uydunun planlandÄ±ÄŸÄ± gibi roketin Ã¼st kÄ±smÄ±ndan ayrÄ±larak yÃ¶rÃ¼ngeye ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkililer, Zuma'nÄ±n atmosfere geri dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tahmin ettiklerini kaydetti. Zuma'nÄ±n milyarlarca dolar deÄŸerinde olduÄŸu tahmin ediliyor.

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