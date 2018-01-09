GÃ¼ncelleme: 20:27, 09 Ocak 2018 SalÄ±

Rusya ve Ä°ran bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Rusya ve Ä°ran'Ä±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri, Esad rejiminin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey YerhovÂ ileÂ Ä°ran'Ä±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Muhammed Ä°brahim Taherian Fard'Ä±n Suriye'de rejimin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin, rejimin Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerini ihlallerindenÂ duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±k Ã¶nceki gÃ¼nlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astanaâ€™da rejimin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Rus ve Ä°ranlÄ± yetkililereÂ bildirildi. Ä°hlallerin sÃ¼rmesi Ã¼zerine son olarak Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yerhov'un bugÃ¼nÂ BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tepkisi ile rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerle dile getirildiÄŸi vurgulandÄ±. AyrÄ±ca 29-30 Ocak'ta SoÃ§iâ€™de dÃ¼zenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekleÅŸen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi iÃ§in rejime gerekli mesajlarÄ±n verilmesi talep edildi. AynÄ± Ã§erÃ§evedeÂ rejimin bir diÄŸer garantÃ¶rÃ¼ Ä°ranâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fard'Ä±n daÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°hlal durumu aynÄ± zamanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â MÃ¼steÅŸarÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ãœmit YalÃ§Ä±n'Ä±n bugÃ¼n Suriye Ulusal Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Riad Seifâ€™i kabulÃ¼nde muhalefet temsilcileriyle de ele alÄ±ndÄ±. Rejim birliklerinin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesininÂ gÃ¼neydoÄŸusunda bir sÃ¼redir yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kara harekatÄ± Ã§erÃ§evesinde son gÃ¼nlerde sÃ¶z konusu bÃ¶lgeninÂ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ihlal ederek, bÃ¶lge iÃ§inde kalan bazÄ± yerleÅŸim birimlerinin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. TÃ¼rkiye, rejim birliklerinin bu ÅŸekilde ilerlemesini basit bir ateÅŸkes ihlali deÄŸil, Astana'da Ã¼Ã§ garantÃ¶rÃ¼n vardÄ±ÄŸÄ±Â mutabakatÄ±n hilafÄ±na Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesiÂ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ihlali olarak deÄŸerlendiriyor.Â

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