GÃ¼ncelleme: 22:33, 09 Ocak 2018 SalÄ±

BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metine uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UyuÅŸturucu KullanÄ±mÄ±nÄ± YasaklamasÄ± BirliÄŸiÂ (MANAS) BaÅŸkanÄ±Â Arup Ratan Chaudhury, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in acilen sert ve etkili bir program uygulamamasÄ± durumunda genÃ§ neslin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde yok olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.Â

MANAS, Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda Ã¼lkede 7 milyondan fazla uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸti.Â

GenÃ§ler arasÄ±nda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ±n giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekenÂ Chaudhury, "Bizim raporumuza gÃ¶re, Ã¼lkede 7 milyondan fazla kiÅŸi uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±. Resmi rakamlarda ise 5 milyon uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±Â olduÄŸu kaydediliyor. GerÃ§ek rakamÄ±nÂ tespitlerin Ã§ok daha Ã¶tesindeÂ olduÄŸunu, rakamÄ±n 10-15 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." dedi.Â

UyuÅŸturucu maddelerin Myanmar ve Hindistan'dan Ã¼lkeye sokulduÄŸunu belirten Chaudhury, uyuÅŸturucunun ana kurbanÄ±nÄ±n genÃ§ler olduÄŸunu ve bu akÄ±ÅŸÄ±n durdurulamamasÄ± halindeÂ BangladeÅŸÂ genÃ§liÄŸinin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

SEFERBERLÄ°K Ã‡AÄžRISI

Ulusal UyuÅŸturucu Denetim Kurulu Ã¼yesi de olan Chaudhury, hÃ¼kÃ¼mete uyuÅŸturucu ticaretine darbe vuracak bir seferberlikÂ baÅŸlatma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ãœlkede 3 milyondan fazla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸuna, uyuÅŸturucu piyasasÄ±nÄ±n yalnÄ±zca baÅŸkent Dakka'da ayda 7 milyon 154 bin dolarlÄ±k hacme ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Chaudhury, hÃ¼kÃ¼metin gerekli kurumlarÄ± devreye sokarak bu durumu "3 ay iÃ§inde" kontrol altÄ±na alabileceÄŸini savundu.Â Â

Filipinler'de Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin talimatÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ± Ã¶rnek veren Chaudry,Â BangladeÅŸhÃ¼kÃ¼metinin de benzeri bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

UYUÅžTURUCU GÄ°RÄ°ÅžÄ°NDE BÃœYÃœK ARTIÅž

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Narkotik Kontrol Dairesinin her yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu raporuna gÃ¶re,Â BangladeÅŸ'e uyuÅŸturucu giriÅŸinde son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 77'inin 15-35 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ nÃ¼fus olduÄŸuna iÅŸaret edilen raporda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ±n zengin-yoksul, eÄŸitimli-eÄŸitimsizÂ kesimler arasÄ±nda aynÄ± derecede yaygÄ±n olduÄŸu vurgulandÄ±.

GenÃ§lik Ã–ncelikli Derdimiz adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan bir baÅŸka raporda da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±n yÃ¼zde 20'sinin kadÄ±n olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

MÃœCADELE Ã–NLEMLERÄ°

BangladeÅŸÂ emniyetinin elit gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele birimi Acil MÃ¼dahale Taburu (RAB), son yÄ±llarda uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele operasyonlara hÄ±z verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

RAB''Ä±n Hukuk ve Medya DirektÃ¶rÃ¼ MÃ¼ftÃ¼ Mahmud Han, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelenin yalnÄ±zca gÃ¼venlik tedbirleriyle baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek yerel nÃ¼fusla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in kampanyalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini kaydetti.Â

"UyuÅŸturucu haplarÂ belirli bir Ã¼lkeden (Myanmar) geldiÄŸi iÃ§in denizden ve karadan geÃ§iÅŸ rotalarÄ±nÄ±Â izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rdÄ±k." diye konuÅŸan Han,Â Â gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin artan Ã§abalarÄ± sayesinde 2017'de uyuÅŸturucu giriÅŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â