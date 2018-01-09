BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metine uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

UyuÅŸturucu KullanÄ±mÄ±nÄ± YasaklamasÄ± BirliÄŸiÂ (MANAS) BaÅŸkanÄ±Â Arup Ratan Chaudhury, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in acilen sert ve etkili bir program uygulamamasÄ± durumunda genÃ§ neslin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde yok olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.Â
MANAS, Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda Ã¼lkede 7 milyondan fazla uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸti.Â
GenÃ§ler arasÄ±nda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ±n giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekenÂ Chaudhury, "Bizim raporumuza gÃ¶re, Ã¼lkede 7 milyondan fazla kiÅŸi uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±. Resmi rakamlarda ise 5 milyon uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±Â olduÄŸu kaydediliyor. GerÃ§ek rakamÄ±nÂ tespitlerin Ã§ok daha Ã¶tesindeÂ olduÄŸunu, rakamÄ±n 10-15 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." dedi.Â
UyuÅŸturucu maddelerin Myanmar ve Hindistan'dan Ã¼lkeye sokulduÄŸunu belirten Chaudhury, uyuÅŸturucunun ana kurbanÄ±nÄ±n genÃ§ler olduÄŸunu ve bu akÄ±ÅŸÄ±n durdurulamamasÄ± halindeÂ BangladeÅŸÂ genÃ§liÄŸinin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ulusal UyuÅŸturucu Denetim Kurulu Ã¼yesi de olan Chaudhury, hÃ¼kÃ¼mete uyuÅŸturucu ticaretine darbe vuracak bir seferberlikÂ baÅŸlatma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ãœlkede 3 milyondan fazla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸuna, uyuÅŸturucu piyasasÄ±nÄ±n yalnÄ±zca baÅŸkent Dakka'da ayda 7 milyon 154 bin dolarlÄ±k hacme ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Chaudhury, hÃ¼kÃ¼metin gerekli kurumlarÄ± devreye sokarak bu durumu "3 ay iÃ§inde" kontrol altÄ±na alabileceÄŸini savundu.Â Â
Filipinler'de Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin talimatÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ± Ã¶rnek veren Chaudry,Â BangladeÅŸhÃ¼kÃ¼metinin de benzeri bir yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Narkotik Kontrol Dairesinin her yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu raporuna gÃ¶re,Â BangladeÅŸ'e uyuÅŸturucu giriÅŸinde son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.
UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 77'inin 15-35 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ nÃ¼fus olduÄŸuna iÅŸaret edilen raporda uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±nÄ±n zengin-yoksul, eÄŸitimli-eÄŸitimsizÂ kesimler arasÄ±nda aynÄ± derecede yaygÄ±n olduÄŸu vurgulandÄ±.
GenÃ§lik Ã–ncelikli Derdimiz adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan bir baÅŸka raporda da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±n yÃ¼zde 20'sinin kadÄ±n olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
BangladeÅŸÂ emniyetinin elit gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele birimi Acil MÃ¼dahale Taburu (RAB), son yÄ±llarda uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele operasyonlara hÄ±z verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
RAB''Ä±n Hukuk ve Medya DirektÃ¶rÃ¼ MÃ¼ftÃ¼ Mahmud Han, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelenin yalnÄ±zca gÃ¼venlik tedbirleriyle baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek yerel nÃ¼fusla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in kampanyalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini kaydetti.Â
"UyuÅŸturucu haplarÂ belirli bir Ã¼lkeden (Myanmar) geldiÄŸi iÃ§in denizden ve karadan geÃ§iÅŸ rotalarÄ±nÄ±Â izleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rdÄ±k." diye konuÅŸan Han,Â Â gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin artan Ã§abalarÄ± sayesinde 2017'de uyuÅŸturucu giriÅŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â
Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.
Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi: "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BangladeÅŸ'te sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼lkede giderek yaygÄ±nlaÅŸan uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
SpaceX firmasÄ±nÄ±n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casus uydunun kaybolduÄŸu bildirildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Taiz kentindeki ofisi kapatÄ±ldÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu