GÃ¼ncelleme: 23:31, 09 Ocak 2018 SalÄ±

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile Sisi, KudÃ¼s'Ã¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. AbdullahÂ ileÂ MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-SisiÂ telefonda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri, FilistinÂ veÂ KudÃ¼s meselesiÂ baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri ele aldÄ±. Kral Abdullah, KudÃ¼s kentindeki Filistinlilerin, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve HristiyanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in Arap tutumunun koordine edilmesi ve Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Kral Abdullah ayrÄ±ca Filistinli kardeÅŸlerinin baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ± Ã§abalarÄ±na destek olunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. ÃœrdÃ¼n KralÄ± ile Sisi, AraplarÄ± ilgilendiren meselelere hizmet edecek koordinasyon ve istiÅŸareye devam etme konusunda anlaÅŸtÄ±.Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak kabul ettiÄŸini ilan etmiÅŸ ve Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± noktasÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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