Ä°badi: TÃ¼rkiye ile tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz

IrakÂ BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi, TÃ¼rkiye ile ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri veÂ petrol sevkiyatÄ±Â konularÄ±nda geliÅŸen "bÃ¼yÃ¼k iÅŸ birliÄŸinin" sÃ¼rmesini istediklerini sÃ¶yledi.
Ä°badi, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmek istediÄŸini, TÃ¼rkiye ile de iliÅŸkilerde aÃ§Ä±lÄ±m yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ortak konularda bÃ¼yÃ¼k iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz. Ceyhan limanÄ±na petrol taÅŸÄ±yan boru hattÄ±nÄ±n imarÄ± da yakÄ±nda tamamlanacak." dedi.
BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda gayrimeÅŸru referandum sonrasÄ± yaÅŸanan krize iliÅŸkin Ä°badi, iki yÃ¶netim arasÄ±nda kurulan askeri ve gÃ¼venlik komitesinin toplantÄ±lara baÅŸlamasÄ± kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na geri dÃ¶nmesi, memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi, gÃ¼mrÃ¼k, havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n merkezi yÃ¶netime teslimi konusunda Ä±srarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. Ancak kendileri (IKBY) bu ÅŸartlarÄ± yerine getirmeye halen hazÄ±r deÄŸiller." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°badi, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) memur maaÅŸlarÄ±nÄ± kendi Ã¶zel yÃ¶ntemleriyle Ã¶deyeceklerini kaydederek, "MaaÅŸlarÄ±n siyasi partiler deÄŸil, vatandaÅŸlarÄ±n eline geÃ§mesini istiyoruz. IKBY, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 7,5 milyar dolarlÄ±k petrol ihracatÄ± yaptÄ±. Petrol ve gÃ¼mrÃ¼kle sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan elde ettikleri gelirleri nereye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±klasÄ±nlar." diye konuÅŸtu.
Daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda sÄ±klÄ±kla Ã¼zerinde durduÄŸu yolsuzluk yapan devlet yetkililerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± sorusu Ã¼zerine BaÅŸbakan Haydar Ä°badi, "Bu konudaki mÃ¼cadelemiz sÃ¼rÃ¼yor. BazÄ± yetkililer mahkeme kararÄ±yla tutuklandÄ±. Yeni bir liste de mevcut. Fetih yakÄ±ndÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Bakanlar Kurulu kararÄ± gereÄŸi 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len seÃ§imlerde Ã¼yesi olduÄŸu Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonunun Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KDP) Partisi ile ittifak yapacaklarÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bizim ve ÅŸahsÄ±mÄ±n ne KDP ne de baÅŸka bir partiyle kopukluÄŸumuz var. TÃ¼m partilerle iletiÅŸimi sÃ¼rdÃ¼rmeyi Ã¶nemsiyorum. Ancak hepimizin rol alacaÄŸÄ± ortak Ã§Ã¶zÃ¼m de Ã¶nemli. SorunlarÄ± kiÅŸiselleÅŸtirmek ya da tÃ¼m bir partiye mal etme mantÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r."Â
Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.
Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi: "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BangladeÅŸ'te sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼lkede giderek yaygÄ±nlaÅŸan uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
SpaceX firmasÄ±nÄ±n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casus uydunun kaybolduÄŸu bildirildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Taiz kentindeki ofisi kapatÄ±ldÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu