GÃ¼ncelleme: 01:15, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°badi: TÃ¼rkiye ile tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IrakÂ BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi, TÃ¼rkiye ile ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri veÂ petrol sevkiyatÄ±Â konularÄ±nda geliÅŸen "bÃ¼yÃ¼k iÅŸ birliÄŸinin" sÃ¼rmesini istediklerini sÃ¶yledi.

Ä°badi, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkesinin komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmek istediÄŸini, TÃ¼rkiye ile de iliÅŸkilerde aÃ§Ä±lÄ±m yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ortak konularda bÃ¼yÃ¼k iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz. Ceyhan limanÄ±na petrol taÅŸÄ±yan boru hattÄ±nÄ±n imarÄ± da yakÄ±nda tamamlanacak." dedi.

"IKBY, ÅžARTLARI YERÄ°NE GETÄ°RMEYE HAZIR DEÄžÄ°L"

BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda gayrimeÅŸru referandum sonrasÄ± yaÅŸanan krize iliÅŸkin Ä°badi, iki yÃ¶netim arasÄ±nda kurulan askeri ve gÃ¼venlik komitesinin toplantÄ±lara baÅŸlamasÄ± kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na geri dÃ¶nmesi, memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi, gÃ¼mrÃ¼k, havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n merkezi yÃ¶netime teslimi konusunda Ä±srarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. Ancak kendileri (IKBY) bu ÅŸartlarÄ± yerine getirmeye halen hazÄ±r deÄŸiller." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°badi, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) memur maaÅŸlarÄ±nÄ± kendi Ã¶zel yÃ¶ntemleriyle Ã¶deyeceklerini kaydederek, "MaaÅŸlarÄ±n siyasi partiler deÄŸil, vatandaÅŸlarÄ±n eline geÃ§mesini istiyoruz. IKBY, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde 7,5 milyar dolarlÄ±k petrol ihracatÄ± yaptÄ±. Petrol ve gÃ¼mrÃ¼kle sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan elde ettikleri gelirleri nereye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±klasÄ±nlar." diye konuÅŸtu.

Daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda sÄ±klÄ±kla Ã¼zerinde durduÄŸu yolsuzluk yapan devlet yetkililerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± sorusu Ã¼zerine BaÅŸbakan Haydar Ä°badi, "Bu konudaki mÃ¼cadelemiz sÃ¼rÃ¼yor. BazÄ± yetkililer mahkeme kararÄ±yla tutuklandÄ±. Yeni bir liste de mevcut. Fetih yakÄ±ndÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Bakanlar Kurulu kararÄ± gereÄŸi 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len seÃ§imlerde Ã¼yesi olduÄŸu Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonunun Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KDP) Partisi ile ittifak yapacaklarÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bizim ve ÅŸahsÄ±mÄ±n ne KDP ne de baÅŸka bir partiyle kopukluÄŸumuz var. TÃ¼m partilerle iletiÅŸimi sÃ¼rdÃ¼rmeyi Ã¶nemsiyorum. Ancak hepimizin rol alacaÄŸÄ± ortak Ã§Ã¶zÃ¼m de Ã¶nemli. SorunlarÄ± kiÅŸiselleÅŸtirmek ya da tÃ¼m bir partiye mal etme mantÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r."Â