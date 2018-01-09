GÃ¼ncelleme: 02:50, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Fas'ta yolsuzlukla mÃ¼cadelede internet dÃ¶nemi





Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas hÃ¼kÃ¼meti, vatandaÅŸlarÄ±n kamu kuruluÅŸlarÄ±nda yaÅŸananÂ yolsuzlukÂ ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesini hayata geÃ§irdi. Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, projenin resmen uygulamaya geÃ§iÅŸi dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent Rabat'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°nternet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±, sadece vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikÃ¢yetlerini yetkililere ulaÅŸtÄ±rmada kullanÄ±lacak. Ã–zellikle kamuda yaÅŸanan yolsuzluk, adam kayÄ±rma ve buna benzer problemleri vatandaÅŸlar doÄŸrudan yetkililere ÅŸikÃ¢yet edebilecek." dedi. ÅžikÃ¢yet hattÄ±nÄ±n hayati Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirten Osmani, hedeflerinin kurum ve kuruluÅŸlarda yaÅŸanan yolsuzluklarÄ±n doÄŸrudan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan idari merkezlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu kaydetti. VatandaÅŸlarÄ±n "chikaya.ma" sitesi Ã¼zerinden ilettiÄŸi ÅŸikÃ¢yetlerin yetkililer tarafÄ±ndan en fazla 60 gÃ¼nde iÃ§inde cevaplanmasÄ± planlanÄ±yor.

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