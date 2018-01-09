Fas'ta yolsuzlukla mÃ¼cadelede internet dÃ¶nemi

Fas hÃ¼kÃ¼meti, vatandaÅŸlarÄ±n kamu kuruluÅŸlarÄ±nda yaÅŸananÂ yolsuzlukÂ ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesini hayata geÃ§irdi.
Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, projenin resmen uygulamaya geÃ§iÅŸi dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent Rabat'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°nternet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±, sadece vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikÃ¢yetlerini yetkililere ulaÅŸtÄ±rmada kullanÄ±lacak. Ã–zellikle kamuda yaÅŸanan yolsuzluk, adam kayÄ±rma ve buna benzer problemleri vatandaÅŸlar doÄŸrudan yetkililere ÅŸikÃ¢yet edebilecek." dedi.
ÅžikÃ¢yet hattÄ±nÄ±n hayati Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirten Osmani, hedeflerinin kurum ve kuruluÅŸlarda yaÅŸanan yolsuzluklarÄ±n doÄŸrudan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan idari merkezlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu kaydetti.
VatandaÅŸlarÄ±n "chikaya.ma" sitesi Ã¼zerinden ilettiÄŸi ÅŸikÃ¢yetlerin yetkililer tarafÄ±ndan en fazla 60 gÃ¼nde iÃ§inde cevaplanmasÄ± planlanÄ±yor.
Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.
Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi: "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BangladeÅŸ'te sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼lkede giderek yaygÄ±nlaÅŸan uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
SpaceX firmasÄ±nÄ±n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± Falcon 9 roketine monte edilmiÅŸ casus uydunun kaybolduÄŸu bildirildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Taiz kentindeki ofisi kapatÄ±ldÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
Suriye'de Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya geÃ§en sene dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda bin 337 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) Ã¼Ã§ hafta geÃ§iren Japon astronot yaklaÅŸÄ±k 9 santimetre uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
"Afrika'nÄ±n GÃ¶Ã§ PlanÄ±" konferansÄ±nda, Afrika'nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ sorunu ve genel olarak kÄ±tadaki gÃ¶Ã§ hareketleri ele alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki iki entiteden SÄ±rp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin daha Ã¶nce anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±na ve BoÅŸnaklarÄ±n tepkilerine raÄŸmen "SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼" kutlandÄ±
Sudan, MÄ±sÄ±r ile tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸu Halaib ÃœÃ§geni bÃ¶lgesi hakkÄ±nda BMGKâ€™ya tekrar ÅŸikayette bulundu
KÄ±rgÄ±zistan meclisinde KÄ±rgÄ±zlarÄ±n milli sembollerinden olan "Ak-Kalpak"Ä±n devletin resmi sembollerinden biri olmasÄ± iÃ§in yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Ä°ktidardayken pirinÃ§ Ã¼reticilerine destek programÄ±nÄ± denetlemeyi ihmal etmekten suÃ§lu bulunarak gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen eski BaÅŸbakan Yinglak'Ä±n Ä°ngiltere'de olduÄŸu