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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:27, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 02:20, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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'DÃ¼nya genelinde Filistinli nÃ¼fusu 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±'
'DÃ¼nya genelinde Filistinli nÃ¼fusu 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±'
Foto: ArÅŸiv

Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkezi Beyrut'ta bulunanÂ Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "2016 - 2017 Filistin Strateji Raporu" verilerini duyurmak iÃ§in bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Raporun editÃ¶rÃ¼ Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhsin Muhammed Salih, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ± konuÅŸmada, bu yÄ±l onuncusu yayÄ±mlanan raporun 14 uzman tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ± itibarÄ±yla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." dedi.

Salih,Â FilistinÂ nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±na denk gelen yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 590 binin Filistin'de, geri kalanlarÄ±n ise Filistin topraklarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Filistinli mÃ¼ltecilerin hala dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci oranÄ±nÄ± temsil ettiklerinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ± olan BatÄ± Åžeria ve Gazze'de toplamda 2 milyon 160 bin Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Raporda ayrÄ±ca 2018 yÄ±lÄ±nda Filistin topraklarÄ±ndaki Filistinlilerin nÃ¼fusunun Ä°srail nÃ¼fusunu geÃ§mesinin ve Ä°srail'in bu konudaki endiÅŸesi nedeniyle 2018 yÄ±lÄ±nda daha saldÄ±rgan olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Ä°srail ve Filistin'in ekonomi, askeri ve demografi bilgilerinin istatistik ve grafikler ile yer aldÄ±ÄŸÄ± raporda, Filistinli gruplar hakkÄ±nda da son geliÅŸmelere yÃ¶nelik ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilere yer verildi.



Ä°lgili Konular 2016 - 2017 Filistin Strateji Raporu filistin
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