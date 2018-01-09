'DÃ¼nya genelinde Filistinli nÃ¼fusu 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±'

Merkezi Beyrut'ta bulunanÂ Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "2016 - 2017 Filistin Strateji Raporu" verilerini duyurmak iÃ§in bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Raporun editÃ¶rÃ¼ Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhsin Muhammed Salih, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ± konuÅŸmada, bu yÄ±l onuncusu yayÄ±mlanan raporun 14 uzman tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ± itibarÄ±yla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz." dedi.
Salih,Â FilistinÂ nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±na denk gelen yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 590 binin Filistin'de, geri kalanlarÄ±n ise Filistin topraklarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Filistinli mÃ¼ltecilerin hala dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci oranÄ±nÄ± temsil ettiklerinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ± olan BatÄ± Åžeria ve Gazze'de toplamda 2 milyon 160 bin Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Raporda ayrÄ±ca 2018 yÄ±lÄ±nda Filistin topraklarÄ±ndaki Filistinlilerin nÃ¼fusunun Ä°srail nÃ¼fusunu geÃ§mesinin ve Ä°srail'in bu konudaki endiÅŸesi nedeniyle 2018 yÄ±lÄ±nda daha saldÄ±rgan olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine dikkat Ã§ekildi.
Ä°srail ve Filistin'in ekonomi, askeri ve demografi bilgilerinin istatistik ve grafikler ile yer aldÄ±ÄŸÄ± raporda, Filistinli gruplar hakkÄ±nda da son geliÅŸmelere yÃ¶nelik ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilere yer verildi.
Fas'ta vatandaÅŸlarÄ±n yolsuzluk ve olumsuzluklarÄ± doÄŸrudan iletebileceÄŸi "internet ÅŸikÃ¢yet hattÄ±" projesi hayata geÃ§irildi.
Zeytune AraÅŸtÄ±rma ve DanÄ±ÅŸma Merkezi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporla Filistinlilerin dÃ¼nya genelindeki toplam nÃ¼fusunun 13,5 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi: "TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaret, sÄ±nÄ±r kontrolleri ve Ã¶zellikle KerkÃ¼k ve Musul'dan petrol sevkiyatÄ±yla diÄŸer tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin, telefonda Filistin davasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BangladeÅŸ'te sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼lkede giderek yaygÄ±nlaÅŸan uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
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YSK BaÅŸkanÄ± Åžefik, kurul Ã¼yeleriyle dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, BaÅŸbakan HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n liderliÄŸindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarÄ±n yÃ¼zde 35,57'sini alarak birinci oldu
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