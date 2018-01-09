GÃ¼ncelleme: 01:45, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da gÃ¶stericiler Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± iÅŸgal etti





Yunanistan'da grev haklarÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ± ve bakandan tasarÄ±yÄ± geri Ã§ekmesini istedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Atina'daÂ grevÂ haklarÄ±na iliÅŸkinÂ yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±Â protesto eden gÃ¶stericiler, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ± iÅŸgal ederekÂ Bakan Efi AhÃ§ioglou'nun odasÄ±nÄ± bastÄ±. MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§i Cephesi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen gÃ¶stericiler, Ã¼lkenin kreditÃ¶rlerinin talep ettiÄŸi grev haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi protesto etti. GÃ¶stericilerden bir kÄ±smÄ± bakanlÄ±k binasÄ±nÄ±n kepenklerini kÄ±rarak iÃ§eri girdi. BinanÄ±n sekizinci katÄ±ndaki bakanlÄ±k ofisine giren gruptakiler, Bakan AhÃ§ioglou'ndan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri Ã§ekmesini istedi. AhÃ§ioglou ise gÃ¶stericilerin isteÄŸini reddetti. Olay sÄ±rasÄ±nda odada polisin olmamasÄ± dikkati Ã§ekerken, bakan ile gÃ¶stericiler arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmada zaman zaman tansiyonun arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶stericiler, daha sonra bakanÄ±n odasÄ±nÄ± terk etti. Ekonomik krizden kurtulma Ã§abasÄ± iÃ§inde bulunan Yunanistan'da, Avrupa BirliÄŸi ve UluslararasÄ± Para Fonu tarafÄ±ndan talep edilen kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri sÄ±k sÄ±k gÃ¶sterilerle protesto ediliyor.

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