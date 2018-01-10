12:15, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, "Ã‡alÄ±ÅŸan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha aÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in bizim iÅŸimiz Ã¶ncelikli olarak sizin iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmak." dedi.

Ãœnal, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla partisinin genel merkezinde basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi.

Gazetecilerin, AK Parti'yi takip ederken iÅŸlerini daha kolay yapabilmeleri iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeye devam edeceklerini belirten Ãœnal, "Ã‡alÄ±ÅŸan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha aÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in bizim iÅŸimiz Ã¶ncelikli olarak sizin iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmak. Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum." diye konuÅŸtu.

Ãœnal, daha sonra gazetecilerle sohbet etti, bazÄ± hediyeler verdi ve hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.