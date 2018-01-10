YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ±'ndan 4 bin 186 ameliyat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ±'nÄ±n 2017'de 40'tan fazla Ã¼lkede 4 bin 186 ameliyat, 111 bin 183 muayene gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± DerneÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± listesinin son sÄ±ralarÄ±nda yer alan Ã¼lkelerde faaliyetlerini 2017 yÄ±lÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu kapsamdaki Ã¼lkelerde 2017 yÄ±lÄ± boyunca 4 bin 186 ameliyat, 111 bin 183 muayene gerÃ§ekleÅŸtirdi.
YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ile dÃ¼nyada hastalara umut olan doktorlar da gÃ¼zel anÄ±larla bu Ã¼lkelerden ayrÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden DoÃ§. Dr. Ä°lker Ä°nanÃ§ Balkan'Ä±n ÅŸu deÄŸerlendirmesine yer verildi:
"YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ile birÃ§ok kez sahaya gittim. Bu sahalarÄ±n bizlere kattÄ±klarÄ±yla Ã¼lkemize geri dÃ¶ndÃ¼k. GittiÄŸim Ã¼lkelerden biri Nijer idi. Nijerâ€™e fistÃ¼l ve enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± ile ilgili tedaviler gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere gittik. GittiÄŸimizde hastanenin bahÃ§esinde 10 aydÄ±r doktor gelmesi iÃ§in umutla bekleyen hastalar gÃ¶rdÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ± yerde fistÃ¼l tedavisi gerÃ§ekleÅŸtirebilen bir doktor yoktu ve fistÃ¼l hastalÄ±ÄŸÄ± idrar kaÃ§Ä±rmaya sebep olduÄŸu iÃ§in maalesef bu kiÅŸiler tedavi olmadan halka karÄ±ÅŸamÄ±yor, ailelerinden bile utanÄ±yorlardÄ±. Oralara gittiÄŸinizde, kÃ¶tÃ¼ bir haber dahi olsa bunu bir doktordan duyduÄŸu iÃ§in rahatlayan insanlar gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o teÅŸhis koyulmadan Ã¶nce, kendilerine ya da sevdiklerine ne olduÄŸunu dahi bilmeden yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Nijerâ€™de eÅŸleri vefat etmiÅŸ kadÄ±nlarÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bir evde toplanmÄ±ÅŸ, yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na ÅŸahit olduk. Biz yardÄ±m iÃ§in yanlarÄ±na gittiÄŸimizde evlerinde yatacak bir yatak, bir Ã¶rtÃ¼ dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Onlar iÃ§in yer dÃ¶ÅŸek, gÃ¶k yorgandÄ±. TÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±yor, bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz, kalbiniz inceliyor. Belki de gitmeden Ã¶nce ses Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ±z durumlara ses Ã§Ä±karÄ±r oluyorsunuz. AslÄ±nda vermek iÃ§in deÄŸil, almak iÃ§in gittiÄŸinizi fark ediyorsunuz. Dilini dahi bilmediÄŸiniz insanlarla tarif edilemeyen muhabbetler ediyorsunuz. Daha fazla ÅŸÃ¼krediyor, iyilik yolunda daha fazla Ã§aba sarf ediyorsunuz. Ben gittim, yaÅŸadÄ±m ve gÃ¶rdÃ¼m. Bunlara ÅŸahit olmamÄ± saÄŸlayan ve benim bir ailem olan YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± iÃ§in iyi ki varsÄ±nÄ±z diyorum."
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±
TÄ°KA, baÅŸkent Nairobi'deki zihinsel ve bedensel engelli Ã¶ÄŸrencilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± okula malzeme ve teknik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±
Ä°ki haftadÄ±r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Mumcu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtu
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Burkina Fasoâ€™da Ã¶ÄŸretmen sendikalarÄ±nÄ±n greve devam etmesi nedeniyle eÄŸitim durma noktasÄ±na geldi
AlmanlarÄ±n yÃ¼zde 45'inin bÃ¼yÃ¼k koalisyondan yana olduklarÄ± ifade edilirken 108 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kurulamÄ±yor
Amerika KÄ±tasÄ±'ndan gelecek tankerler iÃ§in SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± geÃ§iÅŸlerinde ciddi oranda indirim yapÄ±ldÄ±
Ã–zbek lider "Meyve, sebze ve kurutulmuÅŸ meyve Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reticilerini destekleme" ek tedbirler kararnamesine gÃ¶re "Helal" sembolÃ¼ altÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–zbekistan lideri Mirziyayev, Tacikistan ile bir dizi anlaÅŸmalar imzalayarak, demiryollarÄ± trafiÄŸini aÃ§mek ve ortak enerji sistemini yeniden kurmak iÃ§in Ã¼lkeye ziyarette bulunacak