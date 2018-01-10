12:32, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ±'ndan 4 bin 186 ameliyat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ±'nÄ±n 2017'de 40'tan fazla Ã¼lkede 4 bin 186 ameliyat, 111 bin 183 muayene gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± DerneÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± listesinin son sÄ±ralarÄ±nda yer alan Ã¼lkelerde faaliyetlerini 2017 yÄ±lÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu kapsamdaki Ã¼lkelerde 2017 yÄ±lÄ± boyunca 4 bin 186 ameliyat, 111 bin 183 muayene gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ile dÃ¼nyada hastalara umut olan doktorlar da gÃ¼zel anÄ±larla bu Ã¼lkelerden ayrÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden DoÃ§. Dr. Ä°lker Ä°nanÃ§ Balkan'Ä±n ÅŸu deÄŸerlendirmesine yer verildi:

"YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± ile birÃ§ok kez sahaya gittim. Bu sahalarÄ±n bizlere kattÄ±klarÄ±yla Ã¼lkemize geri dÃ¶ndÃ¼k. GittiÄŸim Ã¼lkelerden biri Nijer idi. Nijerâ€™e fistÃ¼l ve enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± ile ilgili tedaviler gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere gittik. GittiÄŸimizde hastanenin bahÃ§esinde 10 aydÄ±r doktor gelmesi iÃ§in umutla bekleyen hastalar gÃ¶rdÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ± yerde fistÃ¼l tedavisi gerÃ§ekleÅŸtirebilen bir doktor yoktu ve fistÃ¼l hastalÄ±ÄŸÄ± idrar kaÃ§Ä±rmaya sebep olduÄŸu iÃ§in maalesef bu kiÅŸiler tedavi olmadan halka karÄ±ÅŸamÄ±yor, ailelerinden bile utanÄ±yorlardÄ±. Oralara gittiÄŸinizde, kÃ¶tÃ¼ bir haber dahi olsa bunu bir doktordan duyduÄŸu iÃ§in rahatlayan insanlar gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o teÅŸhis koyulmadan Ã¶nce, kendilerine ya da sevdiklerine ne olduÄŸunu dahi bilmeden yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Nijerâ€™de eÅŸleri vefat etmiÅŸ kadÄ±nlarÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bir evde toplanmÄ±ÅŸ, yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na ÅŸahit olduk. Biz yardÄ±m iÃ§in yanlarÄ±na gittiÄŸimizde evlerinde yatacak bir yatak, bir Ã¶rtÃ¼ dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Onlar iÃ§in yer dÃ¶ÅŸek, gÃ¶k yorgandÄ±. TÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±yor, bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz, kalbiniz inceliyor. Belki de gitmeden Ã¶nce ses Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ±z durumlara ses Ã§Ä±karÄ±r oluyorsunuz. AslÄ±nda vermek iÃ§in deÄŸil, almak iÃ§in gittiÄŸinizi fark ediyorsunuz. Dilini dahi bilmediÄŸiniz insanlarla tarif edilemeyen muhabbetler ediyorsunuz. Daha fazla ÅŸÃ¼krediyor, iyilik yolunda daha fazla Ã§aba sarf ediyorsunuz. Ben gittim, yaÅŸadÄ±m ve gÃ¶rdÃ¼m. Bunlara ÅŸahit olmamÄ± saÄŸlayan ve benim bir ailem olan YeryÃ¼zÃ¼ DoktorlarÄ± iÃ§in iyi ki varsÄ±nÄ±z diyorum."