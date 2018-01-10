12:40, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Washington'daki 'Arakan' panelinde Ã¼lkedeki son durum ele alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de dÃ¼zenlenen "Arakan"Â panelinde, ABD yÃ¶netimiÂ Myanmar yÃ¶netimine karÅŸÄ± kapsamlÄ±Â ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÂ almayaÂ teÅŸvikÂ edildi veÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ BangladeÅŸ'ten geri dÃ¶nmeleri iÃ§in koÅŸullarÄ±n henÃ¼z uygun olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ABD'de organize olan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu "Burma GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ ABD" tarafÄ±ndan Ulusal BasÄ±n KulÃ¼bÃ¼'nde dÃ¼zenlenen panelde Ã¼lkedeki son durum ele alÄ±ndÄ±.

Burma GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ BaÅŸkanÄ±Â Ä°mam Abdulmalik MÃ¼cahid, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD yÃ¶netimini ve Kongresini Myanmar yÃ¶netimine karÅŸÄ± kapsamlÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar almaya ve bunlarÄ± uygulamaya davet etti. MÃ¼cahid, "Myanmar yÃ¶netimi ancak kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan anlar. Aksi halde herhangi bir ilerleme saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.

"GERÄ° DÃ–NMEK Ä°Ã‡Ä°N KOÅžULLAR UYGUN DEÄžÄ°L"

Ã–te yandan MÃ¼cahid, BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n geri dÃ¶nmesiyle ilgili gÃ¼ndeme gelen planlara da temas ederek, "Geri dÃ¶nmek iÃ§in koÅŸullar henÃ¼z uygun deÄŸil." yorumunu yaptÄ±.

Myanmar yÃ¶netiminin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± neredeyse kitlesel ÅŸekilde Ã¼lkeden sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, sonra az sayÄ±da kiÅŸiyi geri alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak "bir oyun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getiren MÃ¼cahid, geri dÃ¶necek kiÅŸilerin neyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

Myanmar ordusu, silahlÄ± militanlarÄ± bahane ederek ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 25 AÄŸustos 2017'de bÃ¼yÃ¼k ÅŸiddet dalgasÄ± baÅŸlattÄ±. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n verilerine gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den bu yana 6 bin 700 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Arakan'dan halen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi can gÃ¼venliÄŸi nedeniyle kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â