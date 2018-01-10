12:51, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Kadro baÅŸvurusunda bulunacak taÅŸeron iÅŸÃ§iler dikkat!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il Ã¶zel idarelerdeki 400 binÂ taÅŸeronÂ iÅŸÃ§isini ilgilendiren kadro dÃ¼zenlemesiyle ilgili takvim iÅŸliyor.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda 24 AralÄ±k'ta yayÄ±mlanan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya Ã§Ä±kan dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda, taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin kadroya geÃ§iÅŸ baÅŸvurularÄ± iÃ§in resmi sÃ¼reÃ§ 2 Ocak'ta baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±nda kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan binlerce taÅŸeron iÅŸÃ§iyi ilgilendiren 10 gÃ¼nlÃ¼k yasal baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n sona erecek. DÃ¼zenlemenin kapsadÄ±ÄŸÄ± taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin, yarÄ±n mesai bitimine kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerlerinin ilgili birimlerine baÅŸvuru formu ve dilekÃ§eyle mÃ¼racaat etmesi gerekecek. Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ±na raÄŸmen sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisinde baÅŸvurmayanlarÄ±n kadroya geÃ§iÅŸ haklarÄ± yanacak.

SINAVLAR 3-22 MART'TA YAPILACAK

BaÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanÄ±nÄ±n 12 Ocak-20 Åžubat, ilana itirazlarÄ±n 21-23 Åžubat, itirazlarÄ±n incelenmesi ve kesin listenin ilanÄ±nÄ±n 24 Åžubat-2 Mart, sÄ±navÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n 3-22 Mart, sÄ±nav kuruluna itirazÄ±n 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanÄ±nÄ±n ise 27-31 Mart tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tavsiye niteliÄŸindeki takvim iÅŸletilecek. TÃ¼m bu aÅŸamalarÄ±n ardÄ±ndan, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca iÅŸÃ§i kadrolarÄ±na geÃ§irilecek.

TaÅŸeron iÅŸÃ§ilerin kurumlarda kadroya geÃ§iÅŸ sÃ¼reÃ§lerini yÃ¼rÃ¼tecek tespit komisyonu en az Ã¼Ã§ kiÅŸiden oluÅŸacak, iki yedek Ã¼yesi olacak.Â

YapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±n yeri, gÃ¼nÃ¼ ve saatine iliÅŸkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasÄ±nda ilan edilecek. Kadroya geÃ§iÅŸin Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndan olan yazÄ±lÄ± sÄ±nav, sÄ±nav kurulu tarafÄ±ndan 100 puan Ã¼zerinden deÄŸerlendirilip, tutanaÄŸa geÃ§irilecek. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lmak iÃ§in en az 50 puan almak ÅŸartÄ± aranacak.

TÃ¼m bu sÃ¼recin ardÄ±ndan aranan ÅŸartlarÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, sÄ±navda baÅŸarÄ± gÃ¶sterenler en geÃ§ 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geÃ§irilecek.Â